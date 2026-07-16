El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este jueves, 16 de julio de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 16 de julio

El clima en España se mantendrá estable en gran parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. En el Cantábrico y Galicia, se prevén cielos nubosos. En la tarde, se desarrollará nubosidad en el noroeste, con chubascos fuertes y tormentas en Galicia, Asturias, Cantabria y el noroeste de Castilla y León.

Las temperaturas máximas descenderán en el nordeste, Galicia y el alto Ebro, superando los 35 grados en el nordeste y Andalucía. Habrá brumas en el interior del Cantábrico y se espera calima en el tercio oriental. Vientos alisios en Canarias y flojos en general en el resto.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

En Madrid, despejado desde la mañana tras nubes medias y altas, con nubosidad de evolución en la Sierra, posible calima en el sureste, temperaturas sin cambios y viento de suroeste flojo a moderado en horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos con polvo en suspensión; mínima 19 °C en ascenso y máxima 42 °C con pocos cambios; vientos flojos variables, con intervalos moderados del oeste por la tarde en el litoral y tercio oriental.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos y tormentas en el Pirineo occidental, algunas pudiendo ser fuertes. En otras áreas, se esperan tormentas aisladas y probabilidad de reducción de visibilidad debido a polvo en suspensión. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente a 17 grados en el Pirineo occidental, mientras que en el resto se mantendrán estables, con máximas en descenso alcanzando 38 grados. El viento soplará flojo de direcciones este y sur, con intervalos moderados.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se caracterizará por intervalos nubosos y la posibilidad de tormentas, especialmente en el Pirineo, donde podrían ser fuertes. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 18 grados y un máximo de 39 grados, con un descenso general en las máximas. Se prevé viento del noroeste en el valle del Ebro, que cambiará a sureste por la tarde y viento del suroeste en el sistema Ibérico.

El clima en Asturias será nuboso, con brumas y nieblas en zonas elevadas al principio y final del día. Se prevén precipitaciones débiles por la mañana y chubascos con posibles tormentas y granizo por la tarde, especialmente en la mitad occidental. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados, con mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos flojos, con intervalos de mayor intensidad en el litoral.

Cómo estará el clima en España este miércoles (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con predominio de cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas hasta la tarde. Se esperan brumas y posibles bancos de niebla matinales, así como polvo en suspensión. Las temperaturas estarán en ligero ascenso, con mínimas de 25 grados y máximas alcanzando 38 grados. Las noches serán tropicales y en las zonas costeras, podrían llegar a ser tórridas. El viento será flojo, de componente este, girando a sur.

Poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en zonas bajas del norte durante la noche. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, alcanzando 18 °C. Máximas sin cambios en vertientes norte y en ligero ascenso en el sur, llegando hasta 31 °C en el sudeste de Gran Canaria. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Intervalos nubosos en la Comunidad Valenciana, con probabilidad de tormentas fuertes en Valencia y calima en zonas altas; temperaturas entre 22 y 41 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, el clima estará marcado por intervalos nubosos en el norte montañoso, con posibles chubascos y tormentas, incluyendo granizo. En el resto de la región predominará poco nuboso, aunque no se descartan chubascos dispersos en el norte y este. Las temperaturas oscilarán entre un máximo de 34 grados y un mínimo de 12 grados, con un ligero descenso en el norte y moderado en el nordeste. El viento será variable o del norte por la mañana y noche y suroeste u oeste durante el día, con intervalos fuertes por la tarde.

El clima se presentará con intervalos de nubes medias y altas, pasando a cielo poco nuboso o despejado. Se podría registrar algo de calima en el sureste y existe la posibilidad de chubascos dispersos o tormentas ocasionales durante la madrugada en La Mancha y Serranía de Cuenca. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 15 y 40 grados, con ascensos ligeros en el sureste y sin cambios en el resto. El viento será flojo a moderado del suroeste y oeste, con rachas intensas en las horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Madrid: cielos poco nubosos o despejados, polvo en suspensión y poniente moderado, con temperaturas en ascenso entre 21 y 32 °C.

En Melilla, cielos poco nubosos con polvo en suspensión, vientos flojos variables aumentando a moderados de poniente y temperaturas en ascenso, con mínima de 25 °C y máxima de 32 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará con intervalos nubosos y probabilidades de lluvias débiles, con temperaturas que variarán entre 16 y 32 grados y vientos flojos del norte.

En La Rioja, poco nuboso con evolución y chubascos tormentosos dispersos, más probables en el oeste; temperaturas en ligero descenso (moderado en las máximas del oeste) y viento noroeste o variable flojo a moderado.