Si alguna vez viste un auto circulando con una tela blanca asomando por la ventanilla, es probable que te hayas preguntado qué significa. Aunque no se trata de una señal contemplada en las leyes de tránsito, este gesto es conocido por muchos conductores y suele utilizarse para comunicar que ocurre una situación fuera de lo habitual.

¿Qué significa sacar una tela blanca por la ventanilla del auto?

Cuando un conductor exhibe una tela blanca por la ventanilla mientras el vehículo está en movimiento o recién comienza a detenerse, generalmente busca llamar la atención de quienes circulan alrededor para indicar que enfrenta un problema.

En muchos casos, esta señal se utiliza cuando el vehículo presenta una falla mecánica que todavía le permite avanzar lentamente hasta encontrar un lugar seguro donde detenerse.

También puede emplearse para advertir que existe una emergencia a bordo, como un problema de salud de alguno de los ocupantes, y que el conductor necesita colaboración para llegar lo antes posible a un sitio donde pueda recibir asistencia.

Una vez que el automóvil queda detenido, es habitual que la tela permanezca colgada de la ventanilla, del espejo retrovisor o incluso de la antena, como una forma de indicar que el vehículo sufrió un desperfecto y su conductor salió a buscar ayuda.

Sacar una tela blanca por la ventanilla de un auto en movimiento: qué significa y por qué muchos conductores lo hacen ChatGPT

¿En qué situaciones los conductores suelen utilizar esta señal?

El uso de una tela blanca puede responder a diferentes circunstancias, aunque todas tienen un objetivo en común: alertar al resto de los usuarios de la vía.

Las situaciones más frecuentes son:

Una avería mecánica, como un problema en el motor, un neumático pinchado o un sobrecalentamiento que obliga a detener el vehículo.

Una emergencia médica, cuando alguno de los ocupantes necesita atención urgente y el conductor intenta pedir colaboración.

La búsqueda de asistencia, dejando la tela visible para indicar que el auto no fue abandonado y que el conductor regresará.

Precisamente porque se trata de una costumbre y no de una regla oficial, el significado puede variar según el país o la situación. Sin embargo, el mensaje principal suele ser el mismo: advertir que existe un inconveniente y solicitar precaución.

¿La tela blanca da prioridad de paso? Esto es lo que deben saber los conductores

Una de las dudas más comunes es si un vehículo que lleva una tela blanca por la ventanilla tiene prioridad para circular. La respuesta es no.

Las normas de tránsito no reconocen esta señal como un elemento que otorgue derechos especiales. La prioridad de paso únicamente corresponde a los vehículos de emergencia, como ambulancias, patrulleros o autobombas, siempre que circulen con las luces y sirenas reglamentarias activadas.

Por ese motivo, un automóvil particular que saque una tela blanca por la ventanilla no puede exigir que otros conductores le cedan el paso ni queda exento de cumplir las normas de tránsito.

Si durante un viaje observás un vehículo haciendo esta señal, lo recomendable es reducir la velocidad, mantener una distancia prudente y estar atento.

Si las condiciones lo permiten y no implica un riesgo para nadie, ofrecer ayuda o avisar a los servicios de emergencia puede ser una acción solidaria que contribuya a resolver la situación de forma más rápida y segura.