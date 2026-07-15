El SMN emitió su pronóstico extendido para las próximas 96 horas y advirtió sobre lluvias intensas, rachas de viento y temperaturas extremadamente calurosas en distintas regiones del país. Estos son los estados donde se esperan las condiciones más severas.

México enfrentará un panorama meteorológico contrastante durante los próximos cuatro días. Mientras diversas entidades registrarán lluvias de fuertes a intensas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas, otras continuarán bajo los efectos de una onda de calor con temperaturas superiores a los 45 grados.

De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos serán provocados por la interacción de canales de baja presión, circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de una onda tropical. Al mismo tiempo, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente muy caluroso en el noroeste del país.

El SMN emitió su pronóstico extendido para las próximas 96 horas y advirtió sobre lluvias intensas, rachas de viento y temperaturas extremadamente calurosas en distintas regiones del país. Estos son los estados donde se esperan las condiciones más severas.

Alerta por lluvias intensas y vientos fuertes: Estos serán los estados más afectados durante los próximos días

El SMN prevé lluvias puntuales intensas principalmente en entidades del oriente, centro, occidente y sur del territorio nacional. Las precipitaciones podrán estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas fuertes de viento.

Entre los estados con mayor probabilidad de lluvias intensas se encuentran Veracruz, Puebla, Hidalgo, Nayarit, Chiapas y Oaxaca, además de otras entidades donde también se esperan precipitaciones de fuertes a muy fuertes conforme avance la semana.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, especialmente en regiones vulnerables.

Asimismo, las rachas de viento podrían favorecer la caída de árboles, anuncios publicitarios y otros objetos, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos de Protección Civil y de las autoridades estatales.

La onda de calor continuará con temperaturas superiores a los 45 grados

Mientras gran parte del país recibirá lluvias importantes, el calor extremo persistirá en el noroeste y norte de México debido a una circulación anticiclónica que mantendrá el ambiente muy caluroso.

Las temperaturas máximas superiores a 45 grados continuarán principalmente en Baja California, Sonora y Sinaloa, donde seguirá vigente la onda de calor durante el periodo del pronóstico.

Además, en otras entidades del norte y occidente también se prevén temperaturas de entre 40 y 45 grados, por lo que las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Estas condiciones podrían combinarse con fuertes rachas de viento en algunas regiones, incrementando el riesgo de incendios forestales y reduciendo la visibilidad en carreteras por tolvaneras.

¿Qué recomienda el SMN ante este pronóstico?

El Servicio Meteorológico Nacional exhortó a la población a consultar diariamente las actualizaciones del pronóstico, ya que la intensidad y ubicación de los fenómenos puede modificarse conforme evolucionen los sistemas atmosféricos.

También recomendó extremar precauciones en zonas con riesgo de inundaciones, evitar cruzar ríos o corrientes de agua durante las lluvias y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

En los estados donde persistirá el calor extremo, las autoridades aconsejan reducir las actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, utilizar ropa ligera, beber agua con frecuencia y evitar permanecer dentro de vehículos cerrados.

El SMN recordó que los avisos meteorológicos oficiales permiten anticipar riesgos asociados con lluvias, vientos y temperaturas extremas, por lo que es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informado a través de los canales oficiales.