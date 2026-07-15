En esta noticia Estados donde las lluvias serán más intensas

Pronóstico extendido para los próximos días en México. El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre un periodo de cinco días consecutivos con lluvias acumuladas en gran parte del país. Más de 30 entidades registrarán precipitaciones, pero algunas concentrarán los mayores volúmenes y el riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional, SMN emitió un pronóstico de lluvia acumulada para los próximos cinco días que anticipa un periodo de precipitaciones prácticamente ininterrumpidas en buena parte del territorio nacional. Del lunes 13 al viernes 17 de julio, México enfrentará 120 horas de condiciones favorables para lluvias de diversa intensidad.

Atención por lluvias EFE

De acuerdo con el aviso meteorológico, al menos 32 entidades registrarán acumulados de lluvia durante este periodo, desde el noroeste hasta la Península de Yucatán. El pronóstico fue elaborado con base en el modelo GFS, utilizado por el SMN para estimar el comportamiento de las precipitaciones a mediano plazo.

Aunque prácticamente todo el país recibirá lluvias, los mayores riesgos se concentran en regiones donde los suelos ya presentan saturación por las precipitaciones de los últimos días, lo que incrementa la posibilidad de inundaciones urbanas, deslaves en zonas montañosas y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

Estados donde las lluvias serán más intensas

El reporte del SMN indica que las precipitaciones se distribuirán en gran parte del país durante los próximos cinco días. Sin embargo, diversas entidades del centro, sur, oriente y sureste parten con mayor riesgo debido a que recientemente registraron algunos de los acumulados de lluvia más importantes del territorio nacional.

Los estados contemplados en el pronóstico son:

Baja California.

Baja California Sur.

Sonora.

Chihuahua.

Sinaloa.

Durango.

Coahuila.

Zacatecas.

Aguascalientes.

Nayarit.

Jalisco.

Colima.

Nuevo León.

Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Guanajuato.

Querétaro.

Estado de México.

Ciudad de México.

Morelos.

Hidalgo.

Puebla.

Tlaxcala.

Michoacán.

Guerrero.

Oaxaca.

Veracruz.

Tabasco.

Chiapas.

Yucatán.

Campeche.

Quintana Roo.

Días bajo lluvia gcuellar

Además, el informe señala que durante los cinco días previos las lluvias más abundantes se presentaron en Chiapas, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Sonora, Nayarit, Tamaulipas y Quintana Roo, lo que sugiere que estas regiones podrían resentir con mayor fuerza nuevas precipitaciones debido a la humedad acumulada en el terreno.

Las zonas que ya registran lluvias extraordinarias

Entre los mayores acumulados medidos por el SMN destacan Despoblado, Chiapas, con 237.5 milímetros; Capulac, Puebla, con 169 milímetros; Escuintla, Chiapas, con 158.2 milímetros; Cuetzalan del Progreso, Puebla, con 156.5 milímetros, además de diversos puntos de Veracruz, Ciudad de México, Nayarit y Quintana Roo que también superaron los 100 milímetros de lluvia.

El organismo meteorológico explicó que, mientras algunas regiones del norte, occidente y sur presentaron déficit de precipitaciones en días recientes, otras zonas del noroeste, noreste, centro, oriente y la Península de Yucatán registraron lluvias por arriba de lo normal.

Por ello, recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales, ya que las condiciones podrían favorecer afectaciones por encharcamientos, inundaciones y deslaves durante esta nueva racha de lluvias.