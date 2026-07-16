Combinar hojas de laurel con bicarbonato de sodio constituye una práctica doméstica de coste reducido que no requiere ingredientes especiales.

Esta combinación aprovecha el efecto desodorizante del bicarbonato junto con los aceites aromáticos del laurel para minimizar olores indeseados , revitalizar espacios cerrados y restringir el desarrollo de bacterias y hongos en armarios, cajones y frigoríficos.

Mezclar hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué miles lo aplican en sus hogares (foto: archivo).

Su versatilidad representa otro aspecto favorable, puesto que desempeña el papel de desodorante pasivo en entornos interiores y como limpiador suave apropiado para mesadas, cerámicas y lavaderos.

Asimismo, no perjudica las superficies, carece de compuestos sintéticos y ofrece un aroma más natural en comparación con la mayoría de los aerosoles comerciales.

Cómo preparar en minutos una mezcla de laurel y bicarbonato de sodio

El proceso mencionado no supera los cinco minutos en su realización y es crucial secar cinco hojas de laurel, una etapa esencial para evitar la aparición de moho en la preparación—, proceder a triturarlas o cortarlas finamente y combinar posteriormente con dos cucharaditas de bicarbonato. Por su parte, esta mezcla debe almacenarse en un recipiente hermético.

Para impartir fragancias en cajones o en la heladera, se sugiere colocar una cucharadita de la preparación en un saquito de tela. Actuando como limpiador, se puede espolvorear sobre la superficie deseada, frotar con un paño húmedo y enjuagar. Es relevante destacar que no provoca daños en griferías ni en metales.

Eficacia y limitaciones del bicarbonato y laurel

El bicarbonato actúa neutralizando los compuestos ácidos responsables de los olores desagradables, mientras que los aceites del laurel ofrecen propiedades antimicrobianas. Esta sinergia resulta idónea para el mantenimiento habitual en espacios cerrados y con escasa circulación de aire.

Imagen ilustrativa

Es importante señalar que, si bien su combinación presenta eficacia en la limpieza diaria, no debe considerarse como un sustituto de una desinfección profesional , especialmente en situaciones de suciedad persistente o humedad significativa. Su utilidad radica en la prevención cotidiana y no en la resolución de problemas que evidencian una situación más grave.

En consideración a esto, el bicarbonato de sodio y los aceites esenciales del laurel son ingredientes comúnmente disponibles en el hogar. Su rápida preparación permite obtener resultados que, en términos de costo y sostenibilidad, superan numerosas alternativas comerciales.