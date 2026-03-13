El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el ingreso de un frente de tormentas con intensas lluvias con ráfagas de viento al centro del país desde el viernes hasta el domingo. El organismo meteorológico alertó por el ingreso de nubes negras al centro del país que afectarán a la provincia de La Pampa. El temporal llegará durante la madrugada del viernes y harán descender las temperaturas hasta los 17°. Los vientos sentido sur traerán fuertes tormentas que se prolongarán durante el sábado y domingo para acumular 20 milímetros de agua. Según informó el Servicio Meteorológico, las localidades afectadas serán: El SMN publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: