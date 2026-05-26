Se aproximan fenomenos meteorológicos inesperados para todo el país, con vientos de hasta 80 km/h y alertas por temperaturas extremas hasta el jueves

España continúa inmersa en un episodio de calor intenso que mantiene al país en un ambiente plenamente veraniego. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió que este martes estará marcado por temperaturas “extraordinariamente altas para la época del año en casi todo el país”, con máximas que alcanzarán entre 37 y 39 grados en varias capitales del sur y del oeste peninsular.

El episodio de calor extremo afecta tanto al interior como a zonas del norte y del litoral mediterráneo. La previsión confirma que ciudades como Badajoz, Sevilla, Córdoba, Jaén o Zaragoza volverán a registrar temperaturas propias del mes de julio, en un cierre de mayo completamente atípico.

Además del ascenso térmico durante el día, las noches también estarán marcadas por temperaturas elevadas. En provincias como Cádiz, Sevilla o Barcelona, las mínimas se mantendrán cerca de los 20 grados, generando noches tropicales que dificultan el descanso.

OVIEDO, 22/05/2026.- Una mujer se abanica por el calor este viernes, en Oviedo. Asturias ha registrado este viernes temperaturas máximas de casi 35 grados, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene activo en la comunidad un aviso amarillo por calor.La temperatura máxima en Asturias se ha registrado en Oviedo y Mieres, con 34,8 grados, seguido del aeropuerto, con 33,2, y Amieva y Cabrales, con 32,8. EFE/ Eloy Alonso Fuente: EFE Eloy Alonso

Las ciudades de España que alcanzarán las temperaturas más altas esta semana

Badajoz será una de las ciudades más afectadas por el calor extremo con una máxima prevista de 39 grados. Sevilla llegará a los 37 grados, mientras que Córdoba, Jaén, Bilbao, Logroño, Toledo y Zaragoza alcanzarán entre 35 y 36 grados.

También se esperan temperaturas muy elevadas en Cáceres, Ciudad Real, Lleida, Ourense, Palencia y Zamora, donde los termómetros rondarán entre 33 y 35 grados. En Madrid y Guadalajara las máximas alcanzarán los 32 grados, consolidando un ambiente plenamente veraniego en el centro peninsular.

En el litoral mediterráneo, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga registrarán máximas de entre 27 y 28 grados. Aunque las temperaturas serán algo más moderadas, el ambiente seguirá siendo cálido y estable. En Canarias, Santa Cruz de Tenerife llegará a los 31 grados y Las Palmas de Gran Canaria alcanzará los 26 grados.

Desde Aemet destacaron que el “máximo de temperaturas” se espera entre el miércoles y el viernes, con máximas generalizadas de entre 36 y 38 grados en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Ebro. Incluso, “localmente podrían llegar a 40 grados”.

Aemet activa avisos amarillos por altas temperaturas en varias comunidades

La AEMET activó la alerta amarilla por altas temperaturas en varias comunidades autónomas. Aragón, Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja estarán bajo alerta debido al riesgo asociado al calor extremo.

En Extremadura, el aviso amarillo afecta especialmente a las Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, donde los termómetros podrán alcanzar hasta los 38 grados. En el norte peninsular, País Vasco y Cantabria también permanecerán bajo aviso por máximas de hasta 34 grados.

Canarias será otra de las regiones afectadas por el episodio de altas temperaturas. Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura registrarán valores cercanos a los 35 grados, con posibilidad de alcanzar localmente los 37 grados en zonas interiores.

Aemet recordó que el aviso amarillo implica “peligro bajo” y señaló que “no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta”.

GRAFCVA4078. BENIDORM (ALICANTE), 22/05/2026.- Vista general de la playa de Benidorm este viernes en el que la Agencia de Meteorología (Aemet) ha indicado que el calor ganará intensidad en los próximos días hasta dejar temperaturas plenamente veraniegas en gran parte de España y que prevé una última semana de mayo "muy calurosa" y un inicio de junio también más cálido de lo habitual. EFE/Morell Fuente: EFE MORELL

El calor extremo llega acompañado de noches tropicales y fuertes vientos

El episodio de calor no solo impactará durante las horas centrales del día. Las temperaturas mínimas seguirán siendo elevadas en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía y el litoral mediterráneo.

Cádiz registrará mínimas de hasta 21 grados, mientras que Sevilla, Barcelona, Almería, Cáceres y Jaén mantendrán temperaturas nocturnas cercanas a los 19 grados. Estas noches tropicales son uno de los factores que más preocupa durante los episodios de calor extremo porque dificultan la recuperación térmica del cuerpo.

Además del calor, Cádiz permanece bajo aviso amarillo por fenómenos costeros y fuertes rachas de viento. Según Aemet, se esperan vientos de levante de entre 70 y 80 kilómetros por hora, especialmente al oeste de Tarifa y al sur de Trafalgar.

Para el jueves, las previsiones indican que las temperaturas podrían descender ligeramente en Canarias y en el Cantábrico. Sin embargo, el calor seguirá siendo muy intenso en amplias zonas del país, especialmente en el suroeste, nordeste y en las principales depresiones peninsulares, donde los valores podrían volver a situarse cerca de los 38 y 40 grados.