El Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) informó que, durante la jornada del sábado en el marco de la alerta roja por frío extremo, fueron atendidas 3.215 personas en situación de calle: 2.249 en Montevideo y 966 en el interior del país. La respuesta interinstitucional incluyó la activación de refugios del Ministerio de Desarrollo Social. Los refugios del Mides atendieron a 2.536 personas —1.848 en la capital y 688 en el interior—, mientras que los centros de evacuación del Sinae ofrecieron 679 plazas activas (401 en Montevideo y 278 en el interior). En el departamento capitalino, la capacidad se concentró en la Escuela Policial (168 plazas). Desde el inicio de la alerta se ocuparon 9.232 plazas: 7.722 en refugios del Mides y 1.510 en centros de evacuación, según los registros oficiales. Para facilitar el traslado, el Ministerio del Interior dispuso ómnibus en tres puntos estratégicos de Montevideo: 18 de Julio y Magallanes; Ricaldoni y Pastoriza; Garzón y Lanús. El operativo registró 390 traslados y 10 detenciones por desacato (ocho en Montevideo y dos en Canelones); no se registraron internaciones compulsivas. Del total de atenciones asistidas, 16 requirieron médica y uno fue derivado a un centro asistencial. En Tacuarembó, los equipos locales asistieron a 36 personas sin mayores inconvenientes, aunque las autoridades departamentales alertaron sobre la necesidad de un refugio central de mayor capacidad para afrontar futuras contingencias. Las autoridades nacionales mantendrán la operativa mientras persista la alerta por frío extremo, con énfasis en sostenibilidad de plazas, logística de transporte y coordinación interinstitucional para proteger a la población en situación de calle.