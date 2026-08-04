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El clima en Argentina continúa con una importante inestabilidad y se esperan fuertes tormentas para las próximas 48 horas en diferentes puntos del país.
En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por la llegada de un intenso temporal que traerá consigo lluvias constantes, ráfagas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica permanente.
Por su parte, el SMN detalló que las precipitaciones acumuladas podrían ser de entre 30 a 60 milímetros, por lo cual es importante tomar ciertos recaudos.
Alerta amarilla por tormenta, dónde y cuándo lloverá
La alerta meteorológica amarilla publicada por el Servicio Meteorológico Nacional se encuentra vigente para la provincia de Corrientes. En dicha zona del litoral argentino, las lluvias se darán durante este martes 4 y miércoles 5 de agosto, con probabilidad de extenderse hacia el día jueves.
Por su parte, el área se verá afectada por tormentas de variada intensidad, acompañadas por una importante cantidad de actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h.
En qué zonas caerá el diluvio
- Bella Vista
- Esquina
- Goya
- Lavalle
- General Alvear
- Paso de los Libres
- San Martín
- Santo Tomé
- Berón de Astrada
- Capital
- Empedrado
- General Paz
- Itatí
- Mburucuyá
- Saladas
- San Cosme
- San Luis del Palmar
Las recomendaciones del SMN
Cuando se habla de una alerta meteorológica por tormentas de nivel amarillo, el SMN indica que pueden darse “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".
En este aspecto, el organismo recomienda tener en cuenta las siguientes acciones para prevenir accidentes:
- Evitar salir.
- No sacar la basura.
- Limpiar desagües y sumideros.
- Alejarse de zonas inundables.
- Desenchufar electrodomésticos.
- Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Evitar hacer actividades al aire libre.
Llegan las lluvias a Buenos Aires y habrá un temporal
Las condiciones en la provincia de Buenos Aires presentarán una fuerte desmejora y a la baja sostenida de las temperaturas, se le sumará un intenso temporal durante el día jueves 6 de agosto que afectarán a gran parte del territorio.
Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional informó que ya se encuentra vigente una alerta amarilla por tormentas, las cuales se darán en el noroeste, parte del noreste (a excepción del AMBA), centro, suroeste y sureste de la provincia.