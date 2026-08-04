Florida encara varios días pasados por agua. A partir del martes 4 de agosto de 2026, la costa oeste del estado, con el área de Tampa como epicentro, enfrentará tres jornadas consecutivas de lluvias y tormentas, con probabilidades que trepan hasta el 75% y acumulados que podrían derivar en inundaciones repentinas.

Se viene el tormentón de agosto

La causa del temporal es un frente casi estacionario que, combinado con la abundante humedad que ingresa desde el Golfo de México, alimenta tandas repetidas de tormentas sobre el oeste y el norte de Florida. Al moverse muy lento, el sistema no descarga y se retira, sino que reactiva las lluvias día tras día.

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) de la NOAA mantiene la costa del Golfo de Florida como un foco persistente de lluvias intensas, en un ambiente de alta humedad que favorece el desarrollo continuo de tormentas provenientes del mar.

Se esperan tres días seguidos de tormentas e inundaciones desde el martes en Florida. Fuente: El Cronista. INMET / Composición con Canva

Tormentas y fuertes lluvias durante 72 horas seguidas

Se espera una sucesión de jornadas con tormentas y alta probabilidad de lluvia. Según el pronóstico para el área de Tampa, en plena costa oeste:

Martes 4 de agosto: alrededor de 65% de probabilidad de lluvias y tormentas, con máximas cercanas a los 30 °C.

Miércoles 5 de agosto: la probabilidad sube al 75%, en el tramo más activo del la probabilidad sube al 75%, en el tramo más activo del temporal

Jueves 6 de agosto: se mantiene en torno al 75%, con el ambiente muy inestable.

Recién hacia el viernes las probabilidades comienzan a bajar (en torno al 35%), lo que marcaría el final del episodio más intenso.

Qué zonas están más expuestas

El foco principal está en la costa oeste de Florida, con el área metropolitana de Tampa-San Petersburgo como la más comprometida, además del norte del estado y la región del Big Bend. Son las áreas donde la humedad del Golfo y el frente estacionario coinciden con mayor fuerza, generando las tormentas más persistentes.