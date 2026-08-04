Se aproxima un diluvio histórico de 72 horas de tormentas, fuertes lluvias y ráfagas de viento de hasta 70 km/h

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Las lluvias volverán a ser protagonistas este martes 4 de agosto. De acuerdo con el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la influencia de la onda tropical número 33 favorecerá precipitaciones moderadas y fuertes en amplias zonas del territorio nacional, principalmente en el occidente y suroccidente del país.

Los mayores acumulados se esperan en departamentos como Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, aunque también podrían registrarse lluvias de intensidad variable en sectores de la región Caribe, los Santanderes, la Orinoquía y la Amazonía.

El tiempo seguirá inestable durante las próximas 72 horas

Según el comunicado especial emitido por el Ideam, continuarán las precipitaciones de distribución variable en gran parte del país, con los acumulados más importantes concentrados en el occidente y noroccidente, especialmente en las regiones Pacífica y Andina.

El organismo explicó que las lluvias más significativas de la semana se presentarán entre el lunes y el martes, mientras que para el miércoles persistirán las precipitaciones sobre el occidente y el noroccidente. Aunque el jueves se prevé una disminución relativa, las condiciones seguirán siendo inestables.

Además, las regiones Pacífica y Andina continuarán con probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas, mientras que en la Orinoquía y la Amazonía se esperan lluvias de intensidad variable.

Vientos fuertes y ráfagas en distintas regiones

El Ideam también advirtió que en la región Caribe continuarán predominando los vientos alisios entre moderados y fuertes. En el sector central y oriental del mar Caribe colombiano se estiman velocidades de entre 37 y 70 kilómetros por hora.

El pronóstico oficial anticipa tormentas, fuertes lluvias y vientos intensos en varias regiones del país durante los próximos días. Imagen creada con IA

Por su parte, el norte de la región Andina, la Orinoquía y algunos sectores del litoral Pacífico también registrarán vientos intensos durante la semana.

¿Cómo estará el clima en Bogotá?

Para Bogotá, el Ideam prevé un inicio de semana con predominio de tiempo seco y cielo parcialmente nublado. Sin embargo, a partir del miércoles aumentará la nubosidad y crecerá la probabilidad de lluvias ligeras durante la noche y la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 °C y los 21 °C.