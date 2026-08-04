El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 4 de agosto se esperan lluvias de hasta 150 milímetros en algunas regiones de México, con al menos seis estados que registrarían precipitaciones superiores a los 75 milímetros. Ante este panorama, se habla de una tormenta negra con posible caída de granizo.

En las próximas horas se desatarán periodos de lluvias intensas y persistentes que podrían provocar inundaciones, deslaves y otras afectaciones. Para esta jornada, el pronóstico del SMN indica que varias entidades enfrentarán precipitaciones de consideración, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Se viene el tormentón de agosto con más de 30 horas seguidas de lluvias y ráfagas de viento de 50 kilómetros por hora Fuente: EFE Alex Cruz

Alerta del SMN por fuertes lluvias en México

De acuerdo con el SMN, las condiciones serán generadas por la combinación del monzón mexicano sobre el noroeste del país, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia en altura y el avance de la onda tropical número 24 sobre el sureste y sur de México. Estos sistemas favorecerán lluvias de distinta intensidad en gran parte del territorio nacional, con los mayores acumulados previstos para:

Sonora

Chihuahua

Oaxaca

Chiapas

Estados con mayor pronóstico de lluvia para este martes 4 de agosto