Se viene un diluvio histórico este sábado 5 y domingo 6: se esperan lluvias intensas, posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana marcada por la inestabilidad severa en la provincia de Tierra del Fuego con un impacto directo en la ciudad de Ushuaia.

Un sistema frontal traerá varias jornadas consecutivas de precipitaciones, ráfagas de viento considerables y un paulatino descenso de las marcas térmicas que derivará en episodios de lluvia helada y nieve.

Las condiciones comenzarán a deteriorarse a partir del lunes 7 de septiembre y mantendrán un escenario variable durante gran parte de la semana.

Pronóstico detallado para Ushuaia y la región austral

El reporte extendido detalla la evolución de las condiciones meteorológicas para las próximas jornadas:

Lunes 7: La jornada comenzará con cielo cubierto y probabilidad de nevadas y lluvias hacia la mañana (10% a 40%). Las temperaturas oscilarán entre 1 °C de mínima y 6 °C de máxima, con ráfagas del sector noroeste que podrían alcanzar velocidades de entre 70 km/h y 78 km/h.

Martes 8: Se prevé una breve tregua en las precipitaciones durante la mañana (0%), aunque se mantendrá la nubosidad y el ambiente muy frío. Las marcas térmicas irán desde 1 °C hasta los 5 °C de máxima, con vientos moderados y ráfagas de hasta 59 km/h.

Miércoles 9 y Jueves 10: Se intensificará el descenso de la temperatura, con mínimas negativas de hasta -2 °C el miércoles y -5 °C el jueves. En ambas jornadas reaparecerá la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nieve (10% a 40%), acompañadas por ráfagas de viento que volverán a tocar picos de 70 km/h a 78 km/h.

Se viene un diluvio histórico este jueves 3 de septiembre: tormentas, lluvias y caída de granizo por más de 90 horas EFE

Recomendaciones de seguridad ante el temporal

Frente a la presencia de calzadas resbaladizas por la posible acumulación de nieve o hielo, las autoridades locales recomiendan extremar las precauciones al circular por las rutas de la provincia.

Se aconseja a los automovilistas verificar el estado de los neumáticos, circular con cadenas cuando la autoridad vial lo requiera y mantener la distancia de seguridad entre vehículos.

Asimismo, se insta a la población a asegurar elementos en balcones y patios debido a las fuertes ráfagas previstas para los primeros días de la semana.