Se aproxima un ciclón tropical este domingo 6 y lunes 7 de septiembre que provocará tormenta eléctrica, vientos huracanados y posible caída de granizo

El clima en México este domingo 6 de septiembre estará marcado por condiciones lluviosas en buena parte del territorio nacional. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ocho estados concentrarán las precipitaciones más intensas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 150 milímetros.

Las entidades donde se esperan los mayores registros son Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Yucatán. En otras regiones, incluida la Ciudad de México y el Estado de México, también se prevén lluvias muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Se aproxima un ciclón tropical este domingo 6 y lunes 7 de septiembre que provocará tormenta eléctrica, vientos huracanados y posible caída de granizo EFE

El escenario meteorológico estará influido por el monzón mexicano, condiciones de inestabilidad atmosférica, circulaciones ciclónicas y varias vaguadas. Además, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, lo que favorecerá el desarrollo de precipitaciones en esa zona.

¿Dónde lloverá con mayor intensidad?

El SMN pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

Baja California Sur, principalmente en el centro y sur.

Sonora, especialmente en el sureste.

Chihuahua, en suroeste.

Durango, en el oeste.

Sinaloa, principalmente en el norte.

Veracruz, en el sur.

Oaxaca, en zonas del este y oeste.

Yucatán, particularmente en el centro.

Las autoridades advierten que las precipitaciones más intensas podrían presentarse junto con descargas eléctricas y granizo, además de generar encharcamientos, inundaciones y desbordamientos de ríos y arroyos.

Las fuertes rachas de viento también podrían provocar la caída de árboles y anuncios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir considerablemente la visibilidad, especialmente en carreteras.

Monzón y onda tropical en México

En el noroeste del país, el monzón mexicano, una vaguada en niveles medios de la atmósfera y la inestabilidad existente favorecerán la formación de lluvias intensas.

Estas condiciones afectarán principalmente a:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

En el resto del territorio nacional, la combinación de circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos e inestabilidad atmosférica favorecerá precipitaciones desde el occidente y centro hasta el sur y sureste.

A este panorama se sumará una nueva onda tropical, que se aproximará a la península de Yucatán y podría incrementar las lluvias en la región. En el centro de Yucatán se contemplan acumulados que podrían llegar hasta los 150 milímetros.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

En el Valle de México, el domingo comenzará con cielo parcialmente nublado a medio nublado y ambiente fresco. En las zonas altas del Estado de México se esperan temperaturas más bajas durante las primeras horas del día.

Por la tarde aumentará la probabilidad de precipitaciones. El SMN pronostica lluvias puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y en el oeste y centro del Estado de México.

Estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos y reducción de la visibilidad, además de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Para la Ciudad de México se estima una temperatura mínima de 12 a 14 °C y una máxima de 24 a 26 °C. En Toluca, el termómetro podría marcar entre 8 y 10 °C como mínima, mientras que la máxima oscilará entre 19 y 21 °C.