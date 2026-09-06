Septiembre tendrá dos jornadas no laborables consecutivas en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, que coinciden con el próximo lunes 7 y martes 8 del corriente mes.

Por esta razón, algunos bonaerenses podrán disfrutar de un fin de semana largo durante la segunda semana del noveno mes del año.

Las medidas tienen alcance local y no representan nuevos feriados nacionales. En este sentido, el beneficio dependerá de la localidad, el sector laboral y la adhesión correspondiente.

Quiénes tendrán feriado el lunes 7 de septiembre

El lunes 7 de septiembre habrá una jornada no laborable en Colonia Seré, localidad perteneciente al partido de Carlos Tejedor, con motivo de un nuevo aniversario de su fundación.

La medida alcanza a los trabajadores de la administración pública que prestan servicios en la localidad. Para las actividades industriales, comerciales y demás servicios privados, la adhesión es optativa.

De esta manera, quienes estén alcanzados podrán sumar el lunes al descanso del sábado y domingo, generando un fin de semana largo local.

Qué pasa el martes 8 de septiembre en San Pedro

Dos distritos bonaerenses tendrán jornadas no laborables durante la segunda semana de septiembre por celebraciones locales.

El martes 8 de septiembre, por su parte, será día no laborable en San Pedro por la celebración de Nuestra Señora del Socorro, patrona de la ciudad. La medida fue establecida mediante el Decreto N.º 0625/2026.

El asueto alcanza directamente a la Administración Pública Municipal de San Pedro y también al personal del Banco Provincia que desarrolla sus tareas allí, según el calendario feriados y días no laborables que difundió la entidad bancaria.

El decreto, además, invita a los organismos públicos provinciales y nacionales y a los sectores vinculados con la industria y el comercio a adherir a la jornada.

Por tratarse de una disposición municipal, no todos los trabajadores de la provincia tendrán el martes libre. En el sector privado, la posibilidad de no trabajar dependerá de la adhesión de cada empleador o actividad.

Cuántos fines de semana largos quedan en 2026 para todo el país

Con el descanso extendido de agosto ya atrás, restan estos descansos extendidos a nivel nacional para lo que queda del año:

Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (3 días).

Lunes 23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20 (3 días).

Lunes 7 y martes 8 de diciembre : día no laborable con fines turísticos e Inmaculada Concepción de María (4 días).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (3 días).