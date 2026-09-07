El Gobierno ratificó su nueva hoja de ruta respecto a la cuestión Malvinas, centrada en un “endurecimiento de las sanciones” para las empresas que realicen explotaciones hidrocarburíferas sin autorización argentina y en la consolidación de una presencia estratégica en el Atlántico Sur.

En una entrevista concedida a LN+, el canciller Pablo Quirno calificó como un “hecho histórico” que el presidente Javier Milei lidere personalmente esta iniciativa. “ Me parece muy importante porque hoy Argentina cuenta con mayor cantidad de herramientas de las que ha tenido en su pasado para hacer valer sus intereses , no solo en Malvinas, sino en el mundo”, afirmó.

Una estrategia de “meses”, no electoralista

Ante las críticas de la oposición que tildaron los anuncios de “electoralistas”, el titular del Palacio San Martín fue tajante al asegurar que se trata de un plan madurado desde el inicio de la gestión. “Claramente, esto no se produce de la noche a la mañana; es un trabajo del equipo de gobierno mancomunadamente durante meses”, explicó Quirno.

El canciller detalló que el seguimiento sobre las petroleras Navitas y Rockhopper ha sido constante desde diciembre, cuando estas firmas anunciaron decisiones de inversión para extraer crudo en la zona en disputa. “Se han hecho las protestas formales del caso, con notas tanto a las empresas como a los embajadores de Israel y el Reino Unido. Teníamos que hacer una revisión interna de nuestras herramientas legales”, precisó.

El eje en Ushuaia y la reforma legal

Quirno explicó que la estrategia oficial es “integrada” y no se limita a declaraciones diplomáticas. En ese sentido, destacó dos instrumentos clave:

Reforma de la Ley 26.659: el Ejecutivo trabaja en un nuevo marco normativo para corregir las “deficiencias” de la ley actual que regula la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental. Base Naval Integrada: se confirmó la emisión de un DNU para la reasignación de partidas presupuestarias destinadas a la construcción de la base en Ushuaia. “ Es estratégicamente vital . Es una estrategia donde no hay tiros independientes, todo es parte de un mismo plan”, subrayó el funcionario.

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la definición del objetivo a largo plazo. Quirno sostuvo que el Gobierno tiene la “obligación de restituir la soberanía”, pero aclaró que esto debe hacerse “respetando el modo de vida de los isleños”.

Respecto al escenario internacional y el posible retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, el canciller se mostró expectante, pero firme en la postura argentina. Tras las declaraciones del republicano sobre revisar la neutralidad histórica de EE.UU. en el conflicto, Quirno señaló: “Lo que esperamos es que nuestros países amigos apoyen la idea de que la explotación de hidrocarburos va en contra de las resoluciones de Naciones Unidas”.

“El resultado buscado es evitar la explotación hidrocarburífera ilegal. Ya enviamos las notificaciones pertinentes al Reino Unido y a las empresas porque descubrimos que estaban en condiciones de empezar a sacar crudo”, concluyó el canciller, reafirmando que la administración Milei actuará bajo “convicciones propias” para proteger los recursos naturales del país.