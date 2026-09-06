Llega un frente frío que invadirá al país con heladas extremas y lluvias intensas: advierten que durará varias semanas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México anticipó una temporada 2026-2027 marcada por la presencia de ciclones tropicales y frentes fríos, con una actividad que podría superar los registros históricos.

Los pronósticos apuntan a un incremento significativo de fenómenos hidrometeorológicos, en un escenario influido por el fortalecimiento de El Niño, condición que podría elevar los riesgos de lluvias intensas, fuertes vientos y tormentas en distintas regiones del país.

Llega un frente frío que invadirá al país con heladas extremas y lluvias intensas: advierten que durará varias semanas SMN

¿Cuándo llegará el frío a México?

La temporada de frentes fríos se desarrollará entre septiembre y mayo , aunque se espera que la mayor actividad se concentre entre noviembre y febrero. Durante este periodo se prevé la llegada de 32 sistemas, más de la mitad del total estimado para el ciclo.

La distribución pronosticada contempla tres frentes en septiembre, siete en octubre, ocho en noviembre, nueve en diciembre, ocho en enero, siete en febrero, seis en marzo, seis en abril y dos en mayo.

La presencia de El Niño podría favorecer una mayor interacción entre masas de aire frío provenientes de Estados Unidos y la humedad presente en el territorio nacional. Como consecuencia, podrían registrarse tormentas invernales en el norte y noroeste de México.

Además, se prevé el desplazamiento de humedad hacia las regiones centro y norte del país, así como un incremento en los llamados eventos de Norte, que pueden provocar fuertes ráfagas de viento, oleaje elevado y precipitaciones en las costas del Golfo de México.

En el litoral del Pacífico también se esperan periodos de lluvias intensas, particularmente en estados como Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Baja California Sur, donde este tipo de fenómenos puede generar afectaciones importantes.

El SMN también recordó que durante la transición del verano al otoño todavía existe la posibilidad de formación de ciclones tropicales. Los sistemas que lleguen al Golfo de México podrían interactuar con los frentes fríos, aumentando la incertidumbre de sus trayectorias y el potencial de impactos severos.

Recomendaciones del SMN

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los pronósticos meteorológicos, consultar los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente durante la aproximación de fenómenos que puedan representar un riesgo para las comunidades.