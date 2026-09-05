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Se viene un diluvio con viento el domingo 6: se esperan lluvias intensas, posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un domingo 6 de septiembre con tiempo inestable en gran parte del norte argentino.

Según el informe oficial, se esperan lluvias intensas, posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento en varias provincias, en el marco de una alerta amarilla que ya venía complicando el clima del país desde el sábado.

Clima en el norte argentino según el SMN

La provincia de Jujuy, Tucumán y La Rioja aparecen entre las zonas donde el organismo prevé las condiciones más inestables, mientras que el fenómeno también podría extenderse a sectores de Salta.

Se viene un diluvio con viento el domingo 6: se esperan lluvias intensas, posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento de hasta 100 km/h Generado con ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

De acuerdo con el pronóstico oficial, el tiempo este domingo se presenta con alertas amarillas por fuertes ráfagas de viento para las provincias de:

Jujuy

Tucumán

La Rioja

Salta

Santiago del Estero

Recomendaciones del SMN

Ante la alerta amarilla por viento, lluvias y posible caída de granizo, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Evitar salir si no es necesario durante las horas de mayor intensidad.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrar puertas y ventanas, y alejarse de ellas.

No refugiarse debajo de árboles, postes o carteles publicitarios.

Tener precaución al conducir por la reducción de visibilidad.

Ante tormenta eléctrica, evitar el uso de aparatos electrónicos conectados a la red y no permanecer en espacios abiertos.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

Según la escala oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarilla indica que hay que “estar atento” porque se prevén fenómenos que, si bien no representan un peligro inminente, pueden generar complicaciones puntuales.

Es el primer nivel de aviso, por debajo del naranja, que implica prepararse porque el fenómeno es peligroso, y del rojo, que exige tomar acción inmediata.