Tender la ropa es una de las tareas domésticas más habituales, pero existe un detalle de los broches que muchas personas utilizan todos los días sin conocer realmente para qué sirve.

Los clásicos broches de madera o plástico cuentan con dos agujeros de distinto tamaño que no están allí por casualidad.

Cada uno cumple una función específica y aprender a utilizarlos correctamente puede ayudar a cuidar las prendas y reducir las arrugas durante el secado.

¿Para qué sirven los dos agujeros de los broches para tender la ropa?

El diseño de los broches tiene una función concreta. Los dos orificios permiten separar el lugar donde se fija el broche del punto donde se sostiene la prenda.

El agujero más pequeño sirve para colocar el broche sobre la soga o alambre del tender. De esta manera, queda fijo en su posición.

Por otro lado, el agujero más grande permite sujetar la ropa por debajo y dejar que la prenda quede colgando de manera vertical.

Este sistema evita tener que doblar la ropa sobre la soga y colocar el broche directamente encima. Hacerlo de esta manera puede generar marcas y arrugas profundas en las telas.

El truco para usar los broches correctamente y evitar arrugas

(Foto: Freepik)

Para aprovechar este diseño, el procedimiento es sencillo y no requiere ningún elemento adicional.

Primero hay que enganchar el broche en la soga utilizando el agujero pequeño. Una vez que quedó sujeto al tender, se debe colocar el borde de la prenda en el espacio más grande.

Así, la ropa queda suspendida hacia abajo sin necesidad de doblarla sobre la soga.

Esta forma de colgar la ropa permite que las prendas permanezcan más estiradas y ventiladas, además de reducir las marcas que pueden quedar cuando el broche se coloca directamente sobre la tela doblada.

Cómo colgar cada tipo de ropa para no deformarla

No todas las prendas deben sujetarse de la misma manera.

Para evitar que el peso del agua deforme las telas, es importante elegir correctamente el punto donde colocar el broche.

Remeras y camisetas: lo recomendable es sujetarlas por el dobladillo inferior para evitar marcas en los hombros.

Camisas: pueden colocarse en una percha y fijar la percha al tender. También pueden sujetarse por la parte inferior.

Pantalones: conviene colocarlos del revés y sujetarlos por la cintura o los extremos de las piernas.

Vestidos y faldas: es preferible utilizar zonas resistentes, como la cintura o las costuras laterales.

Ropa interior y medias: al ser prendas livianas, pueden sujetarse por sus partes elásticas sin ejercer demasiada presión.

El error más común al tender la ropa

Uno de los hábitos más frecuentes consiste en doblar la prenda sobre la soga y colocar el broche en la parte superior.

Aunque es una forma rápida de colgar la eopa, puede dejar una marca visible en el centro de las prendas y generar arrugas que después resultan más difíciles de eliminar.

Utilizar los dos agujeros del broche de la manera prevista permite mantener la prenda colgada verticalmente y aprovechar mejor la circulación de aire durante el secado.