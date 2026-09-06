Mientras el mercado espera la definición del proyecto de ley de reforma del seguro que anunció por cadena nacional el presidente Javier Milei junto con la nueva carta orgánica para el BCRA, el Gobierno envía módicas señales al sector.

Las últimas estuvieron a cargo del superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, al disertar en el 19° Seminario Internacional de la Asociación de Seguros de Vida y Retiro (Avira).

Allí, con caracter general, planteó la necesidad de adecuar el mercado a las nuevas necesidades de grandes flujos de inversión productiva a las cuales la industria debería aportar con productos y con su participación en el sistema financiero. En su mirada estaban vaaca Muerta, oil&gas, minería y el despliegue del campo productivo.

La otra señal corrió por cuenta del reconocimiento del Gobierno de que para generar más productos de vida y de ahorro voluntario y previsional son necesarios los “incentivos adecuados”.

Inversión productiva

En ese sentido fue que la presidenta de AVIRA, Inés Capusselli, se expresó para explicar cómo el sector pretende cumplir ese objetivo y las cuatro medidas que pretende.

“El desarrollo de los seguros de personas trasciende los límites de nuestra industria porque el ahorro individual atomizado se consolida y se transforma en inversión institucional de largo plazo -reflexionó-, en financiamiento genuino para proyectos productivos y de economía real, para soluciones habitacionales y el desarrollo del mercado de capitales local. El seguro de personas protege a las familias, pero también ayuda a construir nuestro país”, expresó Capusselli.

Para que eso suceda, explicó, el sector requiere “un marco regulatorio moderno, flexible y previsible que acompañe la innovación en el diseño de productos y facilite la operatividad de las aseguradoras”.

“Si queremos que una persona inmovilice una parte de su ingreso, tenemos que crear las condiciones para que tenga sentido” (Plate)

También sostuvo que se necesitan “incentivos fiscales adecuados que premien a las personas que priorizan el ahorro sobre el consumo”. Al respecto, una demanda de larga data del sector es la posibilidad de deducir del impuesto a las Ganancias los aportes a seguros personales.

Pero también demandó una carga impositiva razonable. Y, finalmente, ”reglas claras y perdurables que brinden certidumbre a las inversiones de largo plazo".

“No es, bajo ningún punto de vista, una agenda corporativa o sectorial. Es una auténtica agenda de desarrollo nacional”, defendió la ejecutiva en su discurso.

Infraestructura invisible

A su turno, Plate encaró, ante un salón colmado ante referentes del sector, una nueva agenda en la cual, dijo, el sector del seguro “es la infraestructura invisible del crecimiento. No hay crecimiento sin seguro, es una condición también esencial para el crecimiento”, ratificó.

“ El seguro de personas protege a las familias, pero también ayuda a construir nuestro país. Se necesitan incentivos fiscales adecuados que premien a las personas que priorizan el ahorro sobre el consumo”. (Capusselli)

El funcionario planteó el telón de fondo de un país que crece, se desarrolla y recibe grandes inversiones, como la minería, el oil&gas, la construcción, la infraestructura, que tienen que dar lugar a una industria de seguros acordes.

“Sabemos que toda inversión conlleva un riesgo, una mina que invierte miles de millones de dólares está asumiendo un riesgo, el que construye un gasoducto, un ferrocarril, un camino -recordó-. Un productor que siembra miles de hectáreas; una empresa tecnológica que maneja datos, con nuevos riesgos vinculados a los mismos. Y tiene que poder todo esto financiarse. Por eso hablamos también de las necesidades financieras: el crédito, mercado de capitales y el seguro, que es parte de todo esto, parte del sistema financiero”, subrayó.

“Tenemos que empezar a pensar al seguro no solamente como una actividad que acompaña el crecimiento, ahí está nuestro gran desafío, sino como una condición que permite que el crecimiento ocurra”, recalcó.

“No hay crecimiento sin seguro, es una condición también esencial para el crecimiento. Es la infraestructura invisible del crecimiento” (Plate)

Plate sostuvo que la industria, en lugar de proponerse una cantidad de pólizas, debería cuestionarse “cuánta capacidad aseguradora necesita la Argentina para sostener ese nivel de inversión. Y la magnitud de esa capacidad suena extraordinaria, realmente extraordinaria”, aseveró.

Incentivos adecuados

Aunque no detalló la reforma que se propone el Gobierno para el sector, si planteó que se “necesitamos un mercado sólido y reglas claras para que las compañías desarrollen capacidad, productos y conocimientos”.

Y en materia de seguro de personas, que reúne particularmente a AVIRA, expuso que el desafío es generar e incrementar productos de protección, ahorro e inversión.

“El seguro de vida me obliga a ahorrar, es supervirtuoso, me obliga al largo plazo. Y esas pólizas y esos aportes respaldan las inversiones para el desarrollo del mercado de capitales y la infraestructura”, subrayó el funcionario.

“Nuestro desafío es ampliar la cantidad de personas aseguradas, desarrollar y promover productos previsionales voluntarios complementarios del sistema. Como dice el presidente: más seguro, menos Estado. Incentivos adecuados para el ahorro, porque si queremos que una persona inmovilice una parte de su ingreso, tenemos que crear las condiciones para que tenga sentido”, concluyó Plate.