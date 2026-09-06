Ingresa el diluvio del siglo con una ola de frío polar este domingo: lluvias con granizo y mínimas de 1° en Salta y Jujuy.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un domingo 6 de septiembre marcado por cambios bruscos en el tiempo en las provincias del norte argentino.
La alerta climática para Salta y Jujuy se debe una jornada de lluvias con posible caída de granizo y una ola de frío polar que traerá mínimas de 1° de temperatura.
Ingresa un temporal a Salta y Jujuy el domingo 6 de septiembre: cómo estarán las condiciones del clima
El pronóstico para la ciudad de Salta anticipa un domingo marcado por lluvias a lo largo de todo el día. Si bien no hay alerta por vientos, las ráfagas serán inestables para potenciar la fría sensación térmica de entre 13° y 4°.
El fenómeno meteorológico se mantendrá en el área metropolitana de Salta hasta la madrugada del lunes 7, por lo que se recomienda mantenerse informado respecto a la evolución del clima.
Para la provincia de Jujuy se espera el ingreso de precipitaciones durante toda la jornada que afectarán a las localidades de San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico y San Pedro de Jujuy. En la ciudad capital la mínima se ubicará en 1°.
Recomendaciones del SMN para el norte argentino
Para afrontar el ingreso de las lluvias, vientos y posible granizo, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:
- Evitar salir durante las horas de mayor intensidad del temporal.
- Retirar objetos de patios y balcones que puedan ser afectados por los vientos como macetas, sillas y reposeras.
- Alejarse de árboles, postes o carteles.
- Conducir con precaución por la posible reducción de visibilidad.
Cómo seguirá el clima en Salta y Jujuy
Salta
Las lluvias se mantendrán durante la madrugada del lunes 7 y darán paso a una tarde marcada por máximas de 15° y cielo parcialmente despejado. Para el martes se espera una amplitud térmica que irá desde los 2° durante la madrugada hasta los 20° por la tarde con presencia de vientos.
Jujuy
En San Salvador de Jujuy el lunes continuará la ola de frío con mínimas de 0° y máximas de 14°. El martes tendrá como protagonistas a los vientos sentido sureste con mínimas de 1°, pero sin probabilidades de lluvias.