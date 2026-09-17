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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana inestable para la provincia de Corrientes, con foco en la capital provincial y sus zonas aledañas.
De acuerdo con el pronóstico extendido, el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre concentrarán las condiciones más adversas, con tormentas, viento y humedad elevada.
Qué fenómenos meteorológicos se esperan
Para ambas jornadas, el SMN anticipa una combinación de fenómenos que suelen acompañar a los sistemas de tormentas más intensos. En primer lugar, se esperan tormentas eléctricas, con una probabilidad de entre 40% y 70% según el horario, concentradas principalmente en la tarde y la noche del viernes, y a lo largo de todo el sábado.
A esto se suman ráfagas de viento, que podrían intensificarse en los momentos de mayor actividad eléctrica, acompañando a las tormentas más fuertes.
También se prevé una humedad elevada, producto del ingreso de una masa de aire cálido y húmedo, que actúa como combustible para el desarrollo de las tormentas y que se siente con más intensidad en las horas previas a las precipitaciones.
Por su parte, también se encuentra vigente la posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos, lo que puede derivar en anegamientos puntuales en zonas bajas o con antecedentes de acumulación de agua.
Pronóstico extendido del SMN para Corrientes
Según los datos difundidos por el organismo, la semana se proyecta de la siguiente manera:
- Jueves 17: máxima de 27°, mínima de 11°. Jornada estable, sin probabilidad de precipitaciones.
- Viernes 18: máxima de 26°, mínima de 16°. Probabilidad de tormentas de hasta 40-70%.
- Sábado 19: máxima de 26°, mínima de 17°. Probabilidad de tormentas de hasta 40-70%.
- Domingo 20: máxima de 30°, mínima de 18°. Descenso en la probabilidad de lluvias respecto del fin de semana.
- Lunes 21: máxima de 29°, mínima de 19°.
- Martes 22: máxima de 26°, mínima de 19°.
- Miércoles 23: máxima de 26°, mínima de 13°.
Cómo impactará el temporal el viernes 18 y el sábado 19
Estos dos días son los que concentran la mayor probabilidad de tormentas dentro del pronóstico extendido, con valores de entre 40% y 70% según el horario.
Las condiciones climáticas:
- Nubosidad y tormentas eléctricas, con mayor probabilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche del viernes, y a lo largo de la jornada del sábado.
- Viento moderado, con velocidades sostenidas estimadas entre 7 y 22 km/h, que podría intensificarse en ráfagas durante los momentos de mayor actividad eléctrica, tal como suele ocurrir en este tipo de sistemas.
- Humedad elevada, asociada a la masa de aire cálido que ingresa a la región y que actúa como combustible para el desarrollo de las tormentas.
- Temperaturas máximas en torno a los 26°, con mínimas que no bajan de los 16°-17°, lo que refuerza la sensación de humedad durante ambas jornadas.
Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes
Frente a este tipo de eventos, el organismo y los servicios de emergencia suelen recomendar una serie de medidas de precaución:
- Evitar permanecer en espacios abiertos, especialmente durante tormentas eléctricas.
- No refugiarse debajo de árboles, estructuras metálicas o carteles durante la actividad eléctrica.
- Desconectar artefactos eléctricos que no sean indispensables, para reducir el riesgo ante posibles descargas.
- Asegurar objetos sueltos en balcones, terrazas y patios que puedan desplazarse por el viento.
- Evitar circular en auto o a pie por zonas bajas o con antecedentes de anegamiento.
- Alejarse de cables de tendido eléctrico caídos o dañados, y reportarlos a las autoridades correspondientes.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y de los organismos de defensa civil locales, que pueden emitir alertas de mayor nivel si las condiciones se agravan.