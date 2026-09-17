El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana inestable para la provincia de Corrientes, con foco en la capital provincial y sus zonas aledañas.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el viernes 18 y el sábado 19 de septiembre concentrarán las condiciones más adversas, con tormentas, viento y humedad elevada.

Qué fenómenos meteorológicos se esperan

La tormenta será en la provincia de Corrientes. Archivo

Para ambas jornadas, el SMN anticipa una combinación de fenómenos que suelen acompañar a los sistemas de tormentas más intensos. En primer lugar, se esperan tormentas eléctricas, con una probabilidad de entre 40% y 70% según el horario, concentradas principalmente en la tarde y la noche del viernes, y a lo largo de todo el sábado.

A esto se suman ráfagas de viento, que podrían intensificarse en los momentos de mayor actividad eléctrica, acompañando a las tormentas más fuertes.

También se prevé una humedad elevada, producto del ingreso de una masa de aire cálido y húmedo, que actúa como combustible para el desarrollo de las tormentas y que se siente con más intensidad en las horas previas a las precipitaciones.

Pronóstico extendido. Captura SMN

Por su parte, también se encuentra vigente la posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos, lo que puede derivar en anegamientos puntuales en zonas bajas o con antecedentes de acumulación de agua.

Pronóstico extendido del SMN para Corrientes

Según los datos difundidos por el organismo, la semana se proyecta de la siguiente manera:

Jueves 17: máxima de 27°, mínima de 11°. Jornada estable, sin probabilidad de precipitaciones.

Viernes 18: máxima de 26°, mínima de 16°. Probabilidad de tormentas de hasta 40-70%.

Sábado 19: máxima de 26°, mínima de 17°. Probabilidad de tormentas de hasta 40-70%.

Domingo 20: máxima de 30°, mínima de 18°. Descenso en la probabilidad de lluvias respecto del fin de semana.

Lunes 21: máxima de 29°, mínima de 19°.

Martes 22: máxima de 26°, mínima de 19°.

Miércoles 23: máxima de 26°, mínima de 13°.

Cómo impactará el temporal el viernes 18 y el sábado 19

Estos dos días son los que concentran la mayor probabilidad de tormentas dentro del pronóstico extendido, con valores de entre 40% y 70% según el horario.

Las condiciones climáticas:

Nubosidad y tormentas eléctricas , con mayor probabilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche del viernes, y a lo largo de la jornada del sábado.

Viento moderado , con velocidades sostenidas estimadas entre 7 y 22 km/h, que podría intensificarse en ráfagas durante los momentos de mayor actividad eléctrica, tal como suele ocurrir en este tipo de sistemas.

Humedad elevada , asociada a la masa de aire cálido que ingresa a la región y que actúa como combustible para el desarrollo de las tormentas.

Temperaturas máximas en torno a los 26°, con mínimas que no bajan de los 16°-17°, lo que refuerza la sensación de humedad durante ambas jornadas.

Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes

Frente a este tipo de eventos, el organismo y los servicios de emergencia suelen recomendar una serie de medidas de precaución: