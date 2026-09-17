A qué hora llueve el fin de semana en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico.

El fin de semana en Buenos Aires tendrá temperaturas agradables y máximas que llegarán hasta los 25°C, aunque las condiciones cambiarán hacia el cierre del domingo.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico, el sábado será una jornada estable y sin lluvias, mientras que el domingo comenzará con buenas condiciones y luego aumentará la posibilidad de tormentas aisladas.

¿Llueve el fin de semana en Buenos Aires?

La mayor probabilidad de precipitaciones se concentra en la tarde y la noche del domingo 20 de septiembre. Para esas franjas, el pronóstico anticipa una posibilidad de tormentas aisladas de entre el 10% y el 40%.

Por el momento, no se prevé un escenario de lluvias durante todo el domingo: la jornada comenzará con mejores condiciones, por lo que las primeras horas serán más favorables para realizar actividades al aire libre.

El cambio se produciría hacia la segunda mitad del día, cuando aumentaría la inestabilidad.

¿Llueve el sábado en Buenos Aires?

El sábado 19 se presenta como la jornada más estable del fin de semana. La temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima llegará a 23°C.

El cielo estará parcialmente nublado, con viento leve de entre 7 y 12 km/h, y el dato más importante para quienes tengan planes es que la probabilidad de lluvia será nula.

Por este motivo, el sábado será una de las mejores opciones para organizar paseos, actividades deportivas o cualquier plan al aire libre.

¿A qué hora llueve el fin de semana en Buenos Aires? EFE

Cómo estará el domingo en Buenos Aires

El domingo 20 será el día más cálido del período, con una mínima de 14°C y una máxima de 25°C.

Durante la mañana, las condiciones serán más favorables y todavía habrá margen para disfrutar del exterior. Sin embargo, hacia la tarde y la noche aumentará la probabilidad de tormentas aisladas, con valores que irán del 10% al 40%.

Por eso, quienes tengan actividades programadas para el domingo deberán prestar especial atención a la evolución del pronóstico durante el día.

Qué dice el pronóstico para el lunes

El lunes 21 llegará con un descenso de la temperatura. La mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 20°C.

La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0% y 10%, aunque el viento ganará intensidad durante la tarde y la noche.

Se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que las condiciones serán menos favorables para permanecer al aire libre durante esas horas.

El momento clave del fin de semana

Si la prioridad es evitar la lluvia, el sábado aparece como la jornada más estable, ya que no se esperan precipitaciones y habrá una máxima de 23°C.

El domingo tendrá la temperatura más alta, con 25°C, pero la situación cambiará hacia la tarde y la noche, cuando aumentará la posibilidad de tormentas aisladas.

En síntesis, el período con mayor atención por posibles lluvias será la tarde y noche del domingo, mientras que el sábado se mantendrá sin precipitaciones.