Se aproxima una fuerte tormenta con 48 horas de lluvias, tormentas eléctricas, vientos fuertes y grandes acumulados: estas serán las zonas más afectadas. (Fuente: Shutterstock).

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que hacia el cierre de esta semana aumentará significativamente la probabilidad de lluvias en diferentes sectores de Colombia, especialmente en el occidente y noroccidente del territorio nacional.

Para este jueves 17 de septiembre se esperan precipitaciones de variada intensidad, con acumulados altos y, en algunas zonas, fuertes y muy fuertes. El panorama continuará durante el viernes, jornada en la que se prevé la mayor extensión e intensidad de las lluvias, acompañadas en algunos sectores por tormentas eléctricas y vientos fuertes.

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Durante este jueves, los mayores acumulados de lluvia se concentrarán sobre el océano Pacífico y en sectores de Chocó, occidente de Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca y Cauca. En algunas de estas zonas podrían presentarse acumulados fuertes y muy fuertes.

En la región Caribe también se esperan precipitaciones en Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena y sectores próximos a la Sierra Nevada de Santa Marta.

Para la región Andina, el pronóstico contempla lluvias en Antioquia, los Santanderes, el Eje Cafetero y sectores del occidente de Boyacá.

Asimismo, se prevén núcleos importantes de precipitación en la Orinoquía, especialmente en Meta y Vichada, y en la Amazonía, principalmente en Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Las condiciones climáticas que se esperan para este jueves 17 de septiembre. Shutterstock

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

En contraste con las zonas donde se esperan los mayores acumulados, persistirán condiciones de menores precipitaciones en sectores de los valles interandinos y el centro-sur de la región Andina.

Durante la semana también se prevén temperaturas máximas elevadas y una alta sensación térmica en amplios sectores del Caribe y la Orinoquía, además de los valles de los ríos Magdalena y Cauca. También se esperan condiciones cálidas en el litoral Pacífico, la Amazonía y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En las zonas altas de la cordillera Oriental podrían registrarse descensos de temperatura, con alertas concentradas en áreas de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander. También se contempla esta posibilidad en sectores de alta montaña de Tolima y Huila.

¿Qué pasará con las lluvias el viernes 18 de septiembre?

El viernes se pronostica la mayor extensión e intensidad de las precipitaciones durante el cierre de la semana. Los acumulados más significativos se concentrarían en el occidente y noroccidente del país, especialmente sobre el océano Pacífico y en sectores de Chocó, Antioquia, Córdoba y el litoral de Valle del Cauca y Cauca.

También se esperan lluvias en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, sectores de Cesar y La Guajira; en la región Andina, en Antioquia, los Santanderes, el Eje Cafetero, Boyacá y sectores del occidente de Cundinamarca y Tolima.

En la Orinoquía se prevén precipitaciones en Arauca, Casanare, Meta y Vichada, mientras que en la Amazonía se esperan en Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y sectores de Amazonas.

La onda tropical 49 también tendrá influencia durante esta jornada y podría favorecer el incremento de las lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas y vientos fuertes, principalmente en sectores del norte del país y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

Ante el incremento de las lluvias, es recomendable mantener un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y prestar especial atención en las zonas donde existen alertas por crecientes súbitas o movimientos en masa.

En la región Pacífica se mantienen alertas en los ríos San Juan y sus afluentes, Naya-Yurumanguí, San Juan de Micay, Saija, Timbiquí y la parte baja del río Patía. En el Caribe persiste la probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas alta y baja del río Atrato y sus afluentes.

También existe esta posibilidad en el río Guatiquía y sus afluentes, en la Orinoquía, y en el río Nechí y sus aportantes, dentro del área hidrográfica Magdalena-Cauca. Además, persisten áreas inundadas en sectores de La Mojana, asociadas al ingreso de agua del río Cauca a través de los boquetes de Caregato y Los Arrastres.

A su vez, continúan los niveles bajos en los ríos Cauca y Magdalena. En el Cauca, la condición se mantiene entre Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, y San Jacinto del Cauca, Bolívar. En el Magdalena, los niveles permanecen bajos entre Purificación, Tolima, y Calamar, Bolívar, incluidos los brazos de Mompox y Loba.

También se recomienda especial atención frente a la amenaza por movimientos en masa en Chocó, Antioquia, Boyacá, Caquetá y Casanare, además de las zonas de amenaza alta y moderada de la región Pacífica y la franja andina.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse: