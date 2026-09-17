Colombia tendrá lluvias y tormentas este jueves 17 de septiembre: estas son las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones

Se aproxima una tormenta con 48 horas de lluvias, actividad eléctrica, vientos fuertes y grandes acumulados: estas serán las zonas más afectadas

Colombia tendrá este jueves 17 de septiembre una jornada con condiciones meteorológicas variables. Mientras algunas ciudades registrarán períodos de sol y nubosidad, en diferentes puntos del país se esperan lluvias y, en determinadas zonas, tormentas eléctricas.

El panorama muestra precipitaciones distribuidas especialmente sobre sectores del Pacífico, centro, nororiente, Orinoquía y Amazonía, aunque las condiciones no serán iguales durante todo el día ni en todas las regiones.

¿Dónde se esperan lluvias y tormentas este jueves?

Según el pronóstico reflejado en el mapa, las condiciones más inestables, con posibilidad de lluvias acompañadas por actividad eléctrica, aparecen en Bucaramanga, Arauca, Nuquí, Cali, Albania y Puerto Inírida.

También se observan precipitaciones previstas en Caucasia, Bogotá, Puerto Carreño, San José del Guaviare, Mitú y Tarapacá, aunque sin indicación de tormentas eléctricas en el gráfico.

En Cartagena de Indias, en cambio, el panorama aparece más estable, con una combinación de sol y nubosidad y temperaturas elevadas.

Temperaturas: máximas de hasta 35 °C

Además de las precipitaciones, el calor continuará presente en varias zonas. Caucasia podría alcanzar los 35 °C, mientras que Cartagena, Puerto Carreño y Puerto Inírida llegarían hasta los 34 °C.

En otras ciudades, las máximas previstas son de 32 °C en Cali y Mitú; 31 °C en Albania, San José del Guaviare y Tarapacá; y 30 °C en Bucaramanga, Arauca y Nuquí.

Bogotá tendrá condiciones considerablemente más frescas, con una máxima cercana a los 20 °C y una mínima de 10 °C, además de probabilidad de precipitaciones.

¿Cómo estará el clima en las principales zonas?

El mapa muestra un escenario típico de tiempo variable, por lo que las lluvias pueden presentarse de manera localizada y alternarse con períodos de menor nubosidad.

Para quienes deban realizar actividades al aire libre, especialmente en las ciudades donde aparecen tormentas, será conveniente consultar las actualizaciones meteorológicas durante la jornada, ya que la intensidad y ubicación de las precipitaciones pueden modificarse.