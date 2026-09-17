Buenos Aires y Córdoba, en Colombia, tendrán condiciones meteorológicas diferentes durante este jueves 17 de septiembre, con temperaturas elevadas y cambios en el estado del cielo. Mientras Buenos Aires podría registrar lluvias débiles hacia la noche, Córdoba alcanzaría temperaturas cercanas a los 39 °C y una sensación térmica de hasta 42 °C.

El panorama cambiará durante el viernes 18, cuando ambas zonas tendrán mayores probabilidades de precipitaciones y tormentas. El pronóstico anticipa chubascos tormentosos en distintos momentos del día, especialmente en Buenos Aires y Córdoba durante la tarde y la noche.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires y Córdoba este jueves?

En Buenos Aires, la jornada comenzará con nubes y claros y una temperatura de 21 °C a las 7:00. El termómetro ascenderá hasta los 34 °C a las 14:00, mientras que la sensación térmica llegará a 32 °C. Durante la tarde se mantendrán los cielos parcialmente despejados, pero hacia las 20:00 aparece una probabilidad del 30 % de lluvia débil, con alrededor de 0,5 milímetros previstos. La posibilidad se mantiene durante la noche, con otros 0,7 milímetros estimados a las 23:00.

En Córdoba, el calor será mucho más marcado. A las 7:00 se esperan 29 °C, con una sensación térmica de 34 °C, mientras que a las 11:00 el termómetro alcanzaría los 37 °C, con sensación de 42 °C. La máxima prevista sería de 39 °C a las 14:00, con una sensación térmica de 42 °C. Durante la tarde continuará el ambiente muy cálido, con 38 °C a las 17:00 y 33 °C a las 20:00.

Buenos Aires y Córdoba bajo un fuerte temporal: se esperan 48 horas de lluvias, tormentas eléctricas y altas temperaturas. Shutterstock

Qué se espera para Buenos Aires y Córdoba el viernes 18

El viernes tendrá un cambio importante en las condiciones de Buenos Aires. Durante la madrugada se esperan temperaturas de alrededor de 20 °C y, a las 5:00, aparece una probabilidad del 30 % de lluvia débil. A las 11:00 se prevén nuevamente precipitaciones débiles, mientras que por la tarde aumentará considerablemente la posibilidad de chubascos tormentosos, con un 70 % de probabilidad tanto a las 14:00 como a las 17:00. Para las 20:00 todavía se mantendría una probabilidad del 70 % de lluvia débil, antes de disminuir al 30 % hacia las 23:00.

En Córdoba, el viernes también estará marcado por el calor y las precipitaciones. La temperatura podría llegar a 36 °C a las 11:00, con una sensación térmica de 43 °C. Durante la tarde se esperan lluvias débiles y, hacia las 17:00, chubascos tormentosos. La probabilidad aumentaría al 40 % a las 20:00, con unos 2,8 milímetros previstos, y alcanzaría el 60 % a las 23:00, cuando podrían acumularse alrededor de 3,3 milímetros.

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

El panorama nacional también anticipa un aumento significativo de las precipitaciones hacia el cierre de la semana. El Ideam prevé para el jueves 17 lluvias especialmente en el occidente y noroccidente del país, con acumulados importantes en sectores de Chocó, occidente de Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca y Cauca.

Para el viernes 18 se espera la mayor extensión e intensidad de las precipitaciones, principalmente en esas zonas y con influencia de la onda tropical 49, que podría favorecer lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y vientos fuertes en sectores del norte, incluido San Andrés, Providencia y Santa Catalina.