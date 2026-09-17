Este fin de semana, un pequeño pueblo bonaerense se prepara para recibir a vecinos y visitantes con una celebración que combina gastronomía, tradición, música y cultura rural. Se trata de la 9° Fiesta de la Galleta de Campo, que tendrá lugar en Oliden, partido de Brandsen, con entrada libre y gratuita.

La jornada tendrá como uno de sus grandes atractivos a la histórica panadería La Olidense, que cuenta con más de un siglo de trayectoria y volverá a encender su horno a leña para elaborar la tradicional galleta con la receta original, legado de la familia Arteta.

Cuándo y dónde es la Fiesta de la Galleta de Campo

Fiesta de la Galleta de Campo. Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

La celebración será el domingo 20 de septiembre en el predio de la Estación Oliden, ubicado sobre la Ruta 36, kilómetro 77, en el partido de Brandsen. La entrada será gratuita.

La programación comenzará desde las 12, con la apertura del Patio Gastronómico y el paseo de artesanos y emprendedores . A partir de las 13 comenzarán los espectáculos folklóricos.

Gastronomía, artesanos y productos regionales

Además de la tradicional galleta de campo, la propuesta contará con un amplio paseo gastronómico y participación de emprendimientos locales y productores.

El encuentro también tendrá stands de artesanos y emprendedores, convirtiendo al predio de la antigua estación en un espacio para recorrer y disfrutar durante toda la jornada.

Qué artistas estarán en la fiesta de Oliden

La música y las danzas serán otro de los ejes de la celebración. La grilla anunciada incluye propuestas folklóricas y artistas como:

Patria y Tradición.

Mauri del Plata.

Caporales Rales.

La Cincha.

La Descokada.

Perla Negra, a cargo del cierre.

Una fiesta para vivir una experiencia diferente

La 9° Fiesta de la Galleta de Campo se presenta como una alternativa para quienes buscan una escapada de fin de semana cerca de Buenos Aires, con gastronomía regional, espectáculos y tradiciones de pueblo, ideales para pasar el día.