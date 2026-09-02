Se acerca un fuerte diluvio este miércoles 2 de septiembre: precipitaciones constantes, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de hasta 70 km/h golpearán en gran parte del AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para enfrentar un marcado deterioro de las condiciones climáticas a lo largo del miércoles 2 de septiembre .

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, la llegada de una masa de aire húmedo e inestable desencadenará tormentas de variada intensidad, acompañadas por un brusco aumento en la velocidad del viento y una abundante caída de agua en lapsos breves.

La alerta abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios del conurbano bonaerense , donde se espera que las complicaciones mayores en el tránsito y en la vía pública se concentren entre la mañana y la noche.

Tormentas eléctricas y lluvias constantes en el AMBA

Las precipitaciones comenzarán a desarrollarse desde las primeras horas de la jornada, ganando fuerza a medida que avance el día sobre el corredor metropolitano.

Se anticipan lluvias continuas que irán acompañadas por una importante actividad eléctrica y acumulados de agua significativos que podrían generar anegamientos temporales en zonas de bajo nivel.

Puntos de la provincia como Chascomús registrarán porcentajes de probabilidad de tormentas de hasta el 70% durante la tarde y la noche, un panorama que refleja la magnitud del frente inestable que cubrirá a toda la región central y sus accesos urbanos.

Se acerca un fuerte diluvio este miércoles 2 de septiembre: precipitaciones constantes, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de hasta 70 km/h golpearán en gran parte del AMBA

Ráfagas intensas de hasta 70 km/h y un fuerte descenso térmico

El otro factor determinante de esta alerta estará marcado por la fuerza de los vientos, que afectarán la zona metropolitana y distintos sectores bonaerenses .

Las condiciones severas incluirán ráfagas que rondarán de manera generalizada entre los 42 y 59 km/h, alcanzando picos aislados de hasta 70 km/h en áreas abiertas y zonas de la franja sur provincial como Pigüé o Tres Arroyos.

Estas intensas ráfagas del sector sur provocarán además un progresivo descenso de las marcas térmicas, dejando un ambiente significativamente más fresco hacia el final del día y durante las jornadas posteriores.

Precauciones y recomendaciones ante el temporal

Frente al pronóstico de precipitaciones copiosas y vientos fuertes, los organismos oficiales sugieren tomar recaudos para minimizar riesgos en la vía pública: