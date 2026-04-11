El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió en su más reciente pronóstico que, entre el viernes 11 y el domingo 12 de abril, se esperan lluvias persistentes en amplias zonas del país, especialmente en las regiones Andina, Pacífica y el sur del Caribe. Las precipitaciones podrían extenderse también a sectores de la Orinoquía y la Amazonía, mientras que en el Caribe se mantendrán altas temperaturas, con máximas destacadas en departamentos como Cesar, Atlántico y La Guajira. Para el sábado 11 de abril, el Ideam prevé una ligera disminución de las lluvias frente al día anterior. Sin embargo, en la región Andina se mantendrán precipitaciones entre ligeras y moderadas. En contraste, la Orinoquía registraría un aumento en las lluvias, con acumulados moderados en departamentos como Meta, Casanare, Arauca y Vichada. En la Amazonía, se estiman lluvias importantes en zonas de Amazonas, Putumayo, Caquetá y Guaviare. En Bogotá, por su parte, las lluvias más intensas se concentrarían el sábado, con temperaturas entre los 11 °C y 20 °C. En cuanto a San Andrés y Providencia, se esperan lluvias ligeras a lo largo del día. Para el domingo 12 de abril, el panorama indica un aumento de las precipitaciones en varias regiones del país, principalmente en el sur, centro y occidente. En la región Caribe, las lluvias se concentrarían en Magdalena, Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar. En la región Andina, se esperan acumulados entre ligeros y moderados. La región Pacífica presentaría lluvias moderadas a fuertes, especialmente en Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. En la Orinoquía, se prevén acumulados significativos, mientras que en la Amazonía continuarán las lluvias importantes en Amazonas, Caquetá, Guaviare y el sur de Vaupés. Finalmente, en el archipiélago de San Andrés y Providencia se mantendrán condiciones de cielo parcialmente nublado con lluvias ligeras. Ante este panorama, las autoridades recomiendan: Estas condiciones podrían generar afectaciones en la movilidad y riesgos en algunas regiones, por lo que se pide especial atención durante todo el fin de semana.