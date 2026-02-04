El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el regreso de las lluvias fuertes para el miércoles 4 de febrero y mantiene la alerta vigente para las próximas 48 horas.

Durante el transcurso del día y el cierre de la primera semana del corriente mes, el frente frío núm. 33 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana, ocasionando no sólo una baja de las temperaturas, sino también precipitaciones intensas en distintos estados del país.

¿Cómo estará el estado del tiempo el miércoles 4 de febrero?

A través de sus canales oficiales de comunicación, el SMN informó que el frente frío núm. 33 recorrerá durante el miércoles 4 de febrero el noreste y oriente de la República Mexicana, ocasionando lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de chubascos en estados del centro, sur y sureste del territorio nacional.

El pronóstico del tiempo para el miércoles 4 de febrero en la República Mexicana. (Foto: Archivo)

El frente avanza por el impulso de una masa de aire polar, que interaccionará con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, provocando una caída brusca de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país, y aumentando las probabilidades de caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Este sistema meteorológico ocasionará evento de “Norte” fuerte, con oleaje elevado en costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Por otro lado, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas sobre el occidente del territorio mexicano.

En este sentido, el SMN mantiene actualizada en detalle la lista de estados que se verán afectados por los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

San Luis Potosí (Huasteca).

Querétaro (Sierra Gorda).

Hidalgo (Sierra Gorda, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango).

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán)

Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital)

Oaxaca

Guerrero.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León.

Tamaulipas.

Guanajuato.

Jalisco.

Michoacán.

Estado de México.

Ciudad de México.

Morelos.

Tlaxcala.

Puebla (Tehuacán-Sierra Negra).

Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas).

Tabasco.

Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Zacatecas

Aguascalientes

Colima.

Alerta por lluvias fuertes hasta el viernes: cuáles serán los estados afectados

A partir del jueves 5 de febrero, el frente frío núm. 33 se desplazará rápidamente sobre el sureste del país y la península de Yucatán e interaccionará con una vaguada en altura sobre el golfo de México, ocasionado lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional.

El pronóstico de precipitación acumulada hasta el 8 de febrero. (Foto: Archivo).

En este contexto, se mantendrán las bajas temperaturas producto de la masa de aire polar asociada al frente en cuestión.

Para el viernes, se pronostica que el frente frío núm. 33 se extienda sobre el occidente del mar Caribe y la masa de aire polar asociada cubra el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio mexicano, propiciando lluvias fuertes en Veracruz y Oaxaca, chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en Puebla y Tabasco.

De esta manera, continuarán las lluvias por 48 horas seguidas en las siguientes entidades federativas:

Jueves 05 de febrero

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas), Tabasco y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Viernes 06 de febrero