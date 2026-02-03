El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de un diluvio histórico en gran parte del país. La tormenta golpeará Buenos Aires y diversas provincias con lluvias de hasta 32 milímetros que estarán acompañadas por vientos inestables que escalarán a 55 kilómetros por hora.

En qué provincias golpeará la tormenta

El SMN informó que un fuerte temporal golpeará las siguientes provincias:

San Luis

La tormenta afectará la provincia de San Luis durante la madrugada del miércoles. Se espera hasta 32 milímetros de lluvias con fuerte actividad eléctrica y una baja en las temperaturas hasta los 17°. Las condiciones climáticas se mantendrán durante todo el jueves con abundante caída de agua y ráfagas de viento que escalarán hasta los 55 kilómetros por hora. La sensación térmica oscilará entre los 24° y 18°.

Santa Rosa

El Servicio Meteorológico informó que la provincia de Santa Rosa será afectada por un temporal con intensas lluvias durante el miércoles 4. Las temperaturas fluctuarán entre los 29° y 20° con vientos inestables de hasta 50 km/h.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

El organismo informó que durante la tarde del jueves llegará un fuerte diluvio a Buenos Aires que se prolongará hasta la madrugada del viernes. Se esperan cerca de 8 milímetros de agua acumulada con ráfagas de viento.

Pronóstico del tiempo del SMN.

Las localidades afectadas serán: