A través de una resolución oficial, el ministerio de Economía decidió adjudicar la parte del Estado nacional en Transener. El Estado nacional poseía la mitad de las acciones de Citelec. Esta sociedad, a su vez, era la controlante de Transener. El otro 50% está en manos del grupo Pampa. El Gobierno recibió tres ofertas por la parte que mantiene el Estado nacional en Transener. Se trata de la empresa de transporte de energía eléctrica más importante del país. Central Puerto ofertó u$s 301 millones, mientras que la propuesta de Edenor fue de u$s 230 millones, En En tanto, Genneia y el grupo Edison ofertaron u$s 356,174 millones. Economía informó que se adjudicó la de Transener a la oferta más elevada. “Primero, en orden de mérito integrado por EDISON TRANSMISIÓN y GENNEIA por el monto total de trescientos cincuenta y seis millones ciento setenta y cuatro mil ochocientos once dólares estadounidenses con setenta y ocho centavos (u$s 356.174.811,78) sin Impuesto al Valor Agregado (IVA)”. El 51% de las acciones Clase A están en manos de Citelec, sociedad integrada por Pampa Energía y Enarsa, y un 49% de capital flotante, dónde hay inversores tales como el ANSES. Genneia se postuló junto con el grupo Edison -que viene de ganar varias concesiones hidroeléctricas en el Comahue. Este último aglutina a la familia Neuss, el fondo Inverlat (de Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai) y Perseo, firma compuesta por el dueño de Newsan,Rubén Cherñajovsky, y su CEO y socio,Luis Galli. Grupo Edison viene avanzando fuerte en energía: compró dos distribuidoras (de Tucumán y Jujuy) y fue la que más represas hidroeléctricas del Comahue. “Fíjase el plazo para la suscripción del Contrato de Compraventa de Acciones del objeto del Concurso Público Nacional e Internacional (..) en quince (15) días hábiles, que comenzarán a computarse desde el dictado de la presente medida”, informó Economía. De esa forma, Edison y Genneia serán dueños de la mitad de Citelec desde fines de mes o comienzos de junio. Transener es líder en Argentina, encargada del servicio de transporte de energía eléctrica en alta y extra alta tensión, operando la mayor parte de la red nacional de transmisión (casi 12.400 kilómetros de líneas). y conectando diferentes regiones del país. La empresa fue fundada el 31 de mayo de 1993 como parte del proceso de privatización del sistema energético argentino, que transformó los servicios públicos estatales en concesiones privadas. Su conformación se basó en la fusión de activos de transmisores estatales como Hidronor, Agua y Energía y Segba, que pasaron a ser operados por Transener bajo una concesión exclusiva por 95 años otorgada por el Estado argentino. Transener es clave para el funcionamiento del sistema eléctrico nacional, ya que sin una red de transmisión robusta no se puede garantizar el suministro eficiente de energía a los hogares, industrias y servicios en todo el país. “La venta de las acciones de CITELEC da por concluido un período excepcional en el que el Estado participó directamente en la actividad de transmisión y transformación de energía eléctrica y restablece el esquema previsto en el Marco Regulatorio Eléctrico, según el cual la prestación del servicio público de transporte debe ser realizada prioritariamente por el sector privado, bajo control y regulación estatal”, informó la secretaría de Energía hace una semana.