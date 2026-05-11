Martín Polo, jefe de Estrategia del Grupo Cohen, trazó un detallado panorama sobre la situación económica argentina durante una entrevista con El Cronista Stream. El analista combinó una visión optimista sobre la dinámica externa con advertencias sobre la sostenibilidad fiscal y el frente social, en un contexto donde el mercado global comienza a mirar con otros ojos a los activos locales. Para Polo, uno de los puntos más altos de la gestión actual radica en el frente externo. “Hoy los mercados están viendo con buenos ojos la dinámica del frente externo, con un BCRA comprando reservas, lo cual es una señal positiva", señaló. Según el economista, la acumulación de divisas —pese a una leve desaceleración en mayo— envía un mensaje de solvencia: “Eso le dice al mercado que hay capacidad de pago”. En sintonía con esto, el especialista vinculó la baja del Riesgo País (que perforó los 500 puntos) no solo a factores locales, sino a un contexto internacional favorable hacia los mercados emergentes. “Si te fuiste a la Luna en diciembre y volviste hoy, el Riesgo País está igual, pero en el medio pasaron un montón de cosas. Argentina se une a la tendencia de buen comportamiento de los emergentes”, explicó. Al ser consultado sobre la reciente mejora en las calificaciones de agencias internacionales, el estratega de Cohen fue pragmático: "Fitch no descubrió nada. El mercado ya conocía las bondades de la Argentina“. Sin embargo, remarcó que el país todavía no accede al flujo de capitales de grandes fondos comunes o fondos de retiro de EE.UU. Para que ese ingreso se materialice, Polo considera necesarias lo que denomina “pruebas de amor”, centradas principalmente en la eliminación de las restricciones cambiarias. “Si vos tenés que invertir, ¿invertirías en alguien que te defolteó varias veces?”, cuestionó, subrayando que la quita de limitaciones al tipo de cambio es la señal que espera el inversor institucional. El economista analizó la estrategia oficial respecto al control de cambios, sugiriendo que el Gobierno prioriza la calma social por sobre la financiera. “Supongamos que el Gobierno no saque el control de cambios por miedo a la presión sobre el dólar. Entonces prefiere tolerar un Riesgo País más alto a cambio de las bondades de la estabilidad cambiaria, porque eso le da estabilidad social", analizó. No obstante, advirtió que el camino financiero no está despejado: “El Gobierno está seguro de que va a cumplir los vencimientos, pero todavía no está la plata para pagar, y le falta pagar mucho. El mercado te va poniendo precios para las cosas". Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue el análisis de las cuentas públicas. Polo observó que cumplir la meta fiscal es un desafío creciente debido a la recesión. "Cumplir la meta fiscal es cada vez más pesado porque la recaudación está cayendo. Una cosa es hacer política cuando te sobra caja y otra cuando te falta, más cuando ya hiciste un recorte muy fuerte". En este sentido, advirtió que el ajuste tiene un techo: “El Gobierno puede redoblar la apuesta ajustando el gasto, pero eso tiene un límite, porque hay gasto que no se puede ajustar más porque está indexado“. Esta situación posterga, según su visión, la esperada baja de impuestos: “Si no mejora la recaudación, a mis clientes les tengo que decir: ‘Olvidate que te bajen los impuestos’”. Finalmente, Polo se refirió al riesgo político y social, alejándose de definiciones partidarias para centrarse en las variables de mercado. “Lo que teme el inversor es que cambien las reglas del juego. Algo que sí preocupa es el tema de la calle: una actividad que cuesta, una inflación resistente a la baja... no estás en Disney“, sentenció. Para el economista, la clave de la sostenibilidad del modelo reside en el bolsillo de la población. "La variable que más mueve el amperímetro es el salario real. Cuando el salario real no llega, la gente, naturalmente, empieza a buscar las cosas que más le molestan", concluyó.