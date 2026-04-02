El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó para este jueves 2 de abril el avance de una serie de fenómenos climáticos que provocarán tormentas, lluvias y vientos fuertes en distintos estados de la República Mexicana. En la antesala a la celebración por las Pascuas, el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima monitorea cómo afectarán los distintos sistemas meteorológicos a las entidades federativas en cuestión. Para hoy una aguada en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con la corriente en chorro subtropical, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en la península de Yucatán y el sureste de México. En esta misma línea, canales de baja presión y el aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en zonas del norte, centro y occidente del territorio nacional. Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se recomienda circular con precaución por la vía pública. Concretamente, se pronostican lluvias puntuales fuertes en regiones de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; intervalos de chubascos en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tabasco, así como lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Durante el transcurso de la jornada, una línea seca se establecerá sobre el noreste de México y en interacción con el aire húmedo del golfo de México, propiciarán rachas de viento de hasta 60 km/h y chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Además, se prevé mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros (m) de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y de 1.0 a 2.0 metros de altura en los litorales de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se recomienda a los vacacionistas a extremar precauciones ante la presencia de mar de fondo. Por otro lado, continuará la onda de calor en zonas de Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro, este y sureste).