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El clima en México para este jueves 21 de mayo estará marcado por lluvias intensas, fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y temperaturas elevadas en gran parte del país, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones más complicadas se prevén en entidades del norte, centro y sur del territorio nacional, mientras que la onda de calor continuará afectando a por lo menos 14 estados.

Dónde habrá tormentas intensas.
Dónde habrá tormentas intensas.Archivo.

Reporte del SMN para México hoy

Durante las próximas horas y a lo largo del jueves, un frente estacionario sobre el norte del país, combinado con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, favorecerá tormentas importantes en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se prevé que el mal clima continúe en al menos las próximas 72 horas.

Además, existe probabilidad de torbellinos o incluso tornados en algunas zonas del norte de México.

Entre las entidades con mayores acumulados de lluvia destacan Oaxaca y Chiapas, donde se esperan precipitaciones muy fuertes. También se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica y granizo en estados del centro como:

  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Hidalgo
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Alerta por posibles tornados y vientos fuertes mantienen alerta en el norte

Uno de los fenómenos que más preocupa es la presencia de vientos intensos y posibles torbellinos en el norte del país.

El SMN advirtió que las rachas podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora en entidades como Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

En regiones del norte de Coahuila, el este de Chihuahua y zonas de Nuevo León y Tamaulipas existe potencial para la formación de torbellinos o tornados, principalmente durante las tormentas más severas.

Principales riesgos por viento

  • Caída de árboles y anuncios espectaculares.
  • Tolvaneras que reducen la visibilidad en carreteras.
  • Daños en estructuras ligeras.
  • Posible formación de torbellinos en el noreste del país.

Las autoridades recomendaron evitar refugiarse debajo de árboles, conducir con precaución y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

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Ola de calor en más de 10 estados mexicanos

Pese a las lluvias, el ambiente extremadamente caluroso continuará en gran parte del territorio nacional. El SMN informó que la onda de calor persistirá en estados del Pacífico, el sureste y parte del centro del país.

Las temperaturas podrían superar los 45 grados Celsius en regiones de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En entidades como Veracruz, Tabasco y Campeche también se esperan máximas superiores a los 35 grados.

Estados con temperaturas más altas:

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Campeche
  • Yucatán

En contraste, zonas serranas de Durango registrarán temperaturas bajo cero durante la madrugada, con posibles heladas.