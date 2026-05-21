El clima en México para este jueves 21 de mayo estará marcado por lluvias intensas, fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y temperaturas elevadas en gran parte del país, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones más complicadas se prevén en entidades del norte, centro y sur del territorio nacional, mientras que la onda de calor continuará afectando a por lo menos 14 estados.

Dónde habrá tormentas intensas. Archivo.

Reporte del SMN para México hoy

Durante las próximas horas y a lo largo del jueves, un frente estacionario sobre el norte del país, combinado con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, favorecerá tormentas importantes en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se prevé que el mal clima continúe en al menos las próximas 72 horas.

Además, existe probabilidad de torbellinos o incluso tornados en algunas zonas del norte de México.

Entre las entidades con mayores acumulados de lluvia destacan Oaxaca y Chiapas, donde se esperan precipitaciones muy fuertes. También se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica y granizo en estados del centro como:

Estado de México

Ciudad de México

Puebla

Tlaxcala

Hidalgo

Alerta por posibles tornados y vientos fuertes mantienen alerta en el norte

Uno de los fenómenos que más preocupa es la presencia de vientos intensos y posibles torbellinos en el norte del país.

El SMN advirtió que las rachas podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora en entidades como Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

En regiones del norte de Coahuila, el este de Chihuahua y zonas de Nuevo León y Tamaulipas existe potencial para la formación de torbellinos o tornados, principalmente durante las tormentas más severas.

Principales riesgos por viento

Caída de árboles y anuncios espectaculares.

Tolvaneras que reducen la visibilidad en carreteras.

Daños en estructuras ligeras.

Posible formación de torbellinos en el noreste del país.

Las autoridades recomendaron evitar refugiarse debajo de árboles, conducir con precaución y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Ola de calor en más de 10 estados mexicanos

Pese a las lluvias, el ambiente extremadamente caluroso continuará en gran parte del territorio nacional. El SMN informó que la onda de calor persistirá en estados del Pacífico, el sureste y parte del centro del país.

Las temperaturas podrían superar los 45 grados Celsius en regiones de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En entidades como Veracruz, Tabasco y Campeche también se esperan máximas superiores a los 35 grados.

Estados con temperaturas más altas:

Sonora

Sinaloa

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

En contraste, zonas serranas de Durango registrarán temperaturas bajo cero durante la madrugada, con posibles heladas.