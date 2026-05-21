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El clima en México para este jueves 21 de mayo estará marcado por lluvias intensas, fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y temperaturas elevadas en gran parte del país, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las condiciones más complicadas se prevén en entidades del norte, centro y sur del territorio nacional, mientras que la onda de calor continuará afectando a por lo menos 14 estados.
Reporte del SMN para México hoy
Durante las próximas horas y a lo largo del jueves, un frente estacionario sobre el norte del país, combinado con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, favorecerá tormentas importantes en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se prevé que el mal clima continúe en al menos las próximas 72 horas.
Además, existe probabilidad de torbellinos o incluso tornados en algunas zonas del norte de México.
Entre las entidades con mayores acumulados de lluvia destacan Oaxaca y Chiapas, donde se esperan precipitaciones muy fuertes. También se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica y granizo en estados del centro como:
- Estado de México
- Ciudad de México
- Puebla
- Tlaxcala
- Hidalgo
Alerta por posibles tornados y vientos fuertes mantienen alerta en el norte
Uno de los fenómenos que más preocupa es la presencia de vientos intensos y posibles torbellinos en el norte del país.
El SMN advirtió que las rachas podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora en entidades como Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.
En regiones del norte de Coahuila, el este de Chihuahua y zonas de Nuevo León y Tamaulipas existe potencial para la formación de torbellinos o tornados, principalmente durante las tormentas más severas.
Principales riesgos por viento
- Caída de árboles y anuncios espectaculares.
- Tolvaneras que reducen la visibilidad en carreteras.
- Daños en estructuras ligeras.
- Posible formación de torbellinos en el noreste del país.
Las autoridades recomendaron evitar refugiarse debajo de árboles, conducir con precaución y mantenerse atentos a los avisos oficiales.
Ola de calor en más de 10 estados mexicanos
Pese a las lluvias, el ambiente extremadamente caluroso continuará en gran parte del territorio nacional. El SMN informó que la onda de calor persistirá en estados del Pacífico, el sureste y parte del centro del país.
Las temperaturas podrían superar los 45 grados Celsius en regiones de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En entidades como Veracruz, Tabasco y Campeche también se esperan máximas superiores a los 35 grados.
Estados con temperaturas más altas:
- Sonora
- Sinaloa
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
En contraste, zonas serranas de Durango registrarán temperaturas bajo cero durante la madrugada, con posibles heladas.