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Este viernes, 22 de mayo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera.

En este viernes, 22 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9958 - Ahogado

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 22 de mayo

 1°9958 11°9274
 4323  12°2571
 3°6790 13°3547 
 1963  14°0523 
 4279  15°2327 
 6°8154  16°0459
 1485  17°4209 
 0530  18°7067 
 2860  19°3922 
 10°6511 20°9078 

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¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con Ahogado refleja estar abrumado y sin aire emocional. Puede aludir a miedos, culpas o presión externa.

Es una señal para buscar apoyo y liberar tensiones. Te anima a poner límites y recuperar el control.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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