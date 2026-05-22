Este viernes, 22 de mayo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera.

En este viernes, 22 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9958 - Ahogado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 22 de mayo

1° 9958 11° 9274 2° 4323 12° 2571 3° 6790 13° 3547 4° 1963 14° 0523 5° 4279 15° 2327 6° 8154 16° 0459 7° 1485 17° 4209 8° 0530 18° 7067 9° 2860 19° 3922 10° 6511 20° 9078

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con Ahogado refleja estar abrumado y sin aire emocional. Puede aludir a miedos, culpas o presión externa.

Es una señal para buscar apoyo y liberar tensiones. Te anima a poner límites y recuperar el control.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.