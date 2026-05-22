Este viernes, 22 de mayo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera.
En este viernes, 22 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9958 - Ahogado
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 22 de mayo
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|3547
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|1963
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|0523
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|2327
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|1485
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|0530
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|7067
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|2860
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|6511
|20°
|9078
¿Qué significa soñar con ahogado?
Soñar con Ahogado refleja estar abrumado y sin aire emocional. Puede aludir a miedos, culpas o presión externa.
Es una señal para buscar apoyo y liberar tensiones. Te anima a poner límites y recuperar el control.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.