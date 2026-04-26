El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por vientos fuertes que comenzarán este fin de semana y se prolongarán desde la tarde del domingo hasta la del lunes. Los vientos, provenientes del oeste, podrían mantenerse sostenidos entre 40 y 60 km/h, con rachas que podrían alcanzar o superar los 60–80 km/h, especialmente en la costa sur y este del país. El pasaje de esta masa de aire frío provocará un marcado descenso de la temperatura, con noches y madrugadas más frías a partir del domingo. Inumet recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones y seguir las indicaciones oficiales. Se sugiere precaución ante la posibilidad de impacto en embarcaciones, estructuras ligeras y actividades al aire libre.