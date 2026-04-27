La inestabilidad en zonas del Cantábrico, el este de Galicia, la Ibérica norte, los Pirineos, el norte de Castilla y León y el Ebro será un factor predominante este lunes en la península, donde habrá chubascos y tormentas mientras que el tiempo será estable en el centro, sur y las Baleares. La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) ha anticipado nubes bajas matinales en puntos del Cantábrico, así como en el Estrecho y en el mar de Alborán, donde podrían darse precipitaciones débiles. En Canarias se espera cielo nuboso y precipitaciones débiles, que serán más probables en el norte de las islas. La predicción contempla asimismo brumas en zonas de montaña del Cantábrico y de la meseta norte, así como calima en el extremo sur peninsular. Por otro lado, las temperaturas máximas irán en aumento en el sur y se dará un descenso ligero en el Cantábrico; no se esperan cambios relevantes en las mínimas ni tampoco en Canarias. El viento activará avisos de peligro bajo en la provincia de Cádiz, especialmente en la zona del Estrecho, donde se prevén rachas máximas de hasta 80 km/h de componente Levante, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Además, se mantienen avisos costeros también de nivel bajo tanto en el litoral gaditano como en el Estrecho, con vientos de Levante de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7), especialmente al oeste de Tarifa y al sur de Trafalgar.