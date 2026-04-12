El informe meteorológico reciente de IDEAM advierte sobre un escenario de inestabilidad creciente en distintas regiones, con especial énfasis en la probabilidad de tormentas eléctricas acompañadas por ráfagas de viento intensas. Estas condiciones se desarrollan en el marco de sistemas de baja presión y el ingreso de aire húmedo, lo que favorece la formación de fenómenos convectivos. Con la persistencia de lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, los especialistas señalan que las tormentas podrían adquirir carácter fuerte a severo, especialmente en zonas donde la atmósfera presenta mayor energía disponible. Este tipo de eventos suele estar asociado a actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que pueden superar valores habituales. En estas zonas, el informe destaca la posibilidad de ráfagas de viento intensas, capaces de generar complicaciones como caída de ramas, interrupciones en servicios y reducción de la visibilidad. Además, la presencia de tormentas eléctricas incrementa el riesgo de descargas frecuentes, lo que requiere precaución en actividades al aire libre. La duración de estos fenómenos no será uniforme. Se prevé que las tormentas se desarrollen en episodios intermitentes, con momentos de mayor intensidad seguidos por mejoras temporarias. Sin embargo, el patrón general indica que las condiciones inestables podrían extenderse durante varias horas o incluso jornadas, dependiendo de la evolución del sistema meteorológico. Durante los momentos más críticos, el informe remarca que las tormentas podrían presentar núcleos de alta intensidad, donde se combinan lluvias torrenciales con ráfagas descendentes. Estas condiciones pueden provocar acumulados significativos de agua en poco tiempo, aumentando el riesgo de anegamientos. Asimismo, se subraya que la interacción entre distintos factores atmosféricos podría favorecer la organización de tormentas en sistemas más amplios, lo que incrementa la persistencia de las precipitaciones y la extensión geográfica del fenómeno. Frente a este panorama, se recomienda seguir de cerca las actualizaciones oficiales, ya que la evolución de las tormentas puede presentar cambios rápidos en intensidad y desplazamiento, especialmente en contextos de alta inestabilidad.