El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanza a distintas zonas de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, La Pampa, San Luis y Mendoza. Según el organismo oficial, las áreas bajo alerta podrían verse afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas intensas, que en algunos casos podrían alcanzar los 80 km/h. De acuerdo con el informe del SMN, los valores estimados de precipitación acumulada varían según la región: Además del alerta por tormentas, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por viento zonda para sectores de la provincia de Mendoza. Este fenómeno se presentará con velocidades de entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. El viento zonda puede generar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones ambientales muy secas, lo que incrementa el riesgo para la población. Según la actualización oficial del SMN, los horarios previstos son los siguientes: Para conocer el detalle actualizado por localidad, con los horarios específicos y el nivel de alerta vigente en cada zona, se recomienda consultar el apartado de alertas meteorológicas del SMN, donde se publica la información oficial correspondiente a cada región.