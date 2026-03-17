El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió la llegada de un nuevo frente frío, el cual provocará bajas temperaturas, nevadas en zonas serranas, rachas de viento intensas, lluvias, chubascos e incluso calor por encima de los 40 grados. El organismo advirtió que las lluvias continuarán en distintas regiones del país durante la semana, por lo que es importante seguir las recomendaciones de las autoridades locales. Las precipitaciones más intensas se concentrarán en cinco estados: Este martes, el frente frío número 41 se extenderá sobre la península de Yucatán y el mar Caribe, en interacción con una masa de aire polar en el Golfo de México. Esto provocará lluvias intensas a torrenciales (150 a 250 milímetros) en: Mientras que lluvias muy fuertes a intensas (75 a 150 milímetros) se prevén en: Para el miércoles, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en Chiapas y Tabasco. En tanto, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán chubascos con lluvias fuertes, mientras que en Michoacán, Guerrero, Estado de México y Puebla se presentarán intervalos de chubascos. Finalmente, el jueves se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chiapas y Tabasco, así como intervalos de chubascos en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En entidades como Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Michoacán y Guerrero se esperan lluvias aisladas.