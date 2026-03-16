El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras que traerán una fuerte tormenta durante toda esta semana previa al fin de semana largo. Las lluvias serán intensas con hasta 200 milímetros acumulados y vientos inestables que alcanzarán los 70 kilómetros por hora. De esta forma, la semana de Cuaresma previa al feriado del 24 de marzo estará marcada por un temporal que se extendería durante los 5 días de esta semana desde el lunes hasta el viernes con un pronóstico extendido de chaparrones y fuertes vendavales que podría extenderse al fin de semana. El organismo meteorológico emitió una alerta roja por el ingreso de un temporal en toda la zona del noroeste argentino que se extenderá en las siguientes provincias: El pronóstico del SMN remarcó que “de lunes a viernes se combinará sobre el centro-este del país el avance de aire húmedo y cálido desde el norte argentino con el desplazamiento de un frente frío proveniente desde la Patagonia“. De esta manera, se espera que la tormenta llegue durante la mañana del lunes con sentido norte cuando habrá una fuerte caída de agua que que podría alcanzar los 90 milímetros acumulados: De esta forma, las peores condiciones podría llevar a lluvias con 200 mm de lluvia y vientos de hasta 90 km/h mientras que el SMN instó a no salir los días de fuertes tormentas y vendavales. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias llegarán a Buenos Aires durante el martes 17. El temporal comenzará durante la madrugada y se prolongará durante todo el día con fuertes vientos.