Agosto continúa marcado por fuertes contrastes meteorológicos y el panorama para los próximos días volverá a combinar fenómenos muy diferentes. Mientras algunas provincias deberán prepararse para lluvias intensas, tormentas y viento, otro sector del país tendrá que afrontar el avance de una nueva masa de aire frío.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las proyecciones meteorológicas anticipan que el período más complicado se desarrollará sobre el Litoral y el noreste. En esta zona, la evolución de un sistema de baja presión favorecerá la formación de precipitaciones abundantes durante varias jornadas.

¿Cómo serán las tormentas de este fin de semana?

Las precipitaciones en la región mesopotámica y el Noreste argentino se intensifican cuando masas de aire cálido y húmedo provenientes del norte chocan de frente con frentes fríos que avanzan desde la Patagonia.

Este contraste térmico desencadena celdas de tormenta que pueden generar lluvias persistentes y continuas con acumulados importantes de agua en lapsos breves, lo que genera riesgo de anegamientos e inundaciones repentinas en zonas urbanas y rurales.

Las fuertes ráfagas de viento y la actividad eléctrica se originan por el rápido ascenso del aire caliente en la atmósfera, dando lugar a nubes de gran desarrollo vertical.

Las tormentas afectan al litoral y al nordeste.

Estos vientos descendentes o corrientes de microburst provocan rachas severas capaces de volar techos, tirar árboles o dañar el cableado eléctrico. La carga eléctrica acumulada genera una presencia constante de rayos y relámpagos durante el desarrollo del sistema inestable.

La posibilidad de una tormenta más intensa

Por su parte, el granizo se forma cuando las gotas de agua son arrastradas hacia la parte alta y congelada de la nube por corrientes ascendentes muy intensas. Al ganar peso, las esferas de hielo caen hacia la superficie antes de derretirse.

En esta región del país, el granizo suele presentarse en franjas estrechas y de forma localizada, afectando cosechas, vehículos e infraestructura dependiendo del tamaño del material congelado.

Las zonas más afectadas por la tormenta

El sistema inestable y las alertas meteorológicas comprenden principalmente los siguientes departamentos y ciudades del litoral y el noreste argentino:

Chaco: Resistencia, San Fernando, Bermejo, Primero de Mayo, Libertad, Tapenagá y zonas del sudoeste provincial como Charata o Villa Ángela.

Corrientes: Capital, Bella Vista, Ituzaingó, San Miguel, Mercedes, Paso de los Libres, Goya y Curuzú Cuatiá.

Misiones: Posadas, Oberá, Eldorado, Puerto Iguazú, Apóstoles y San Ignacio.

Entre Ríos: Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Paraná, Gualeguaychú y Uruguay.

Santa Fe: Departamento La Capital (Santa Fe ciudad), Reconquista, Vera, General Obligado, San Javier y Garay.

Formosa: Capital, Laishí, Pilcomayo, Pirané y Patiño.

Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires

El panorama será diferente en el AMBA, donde las condiciones tenderán a mantenerse más tranquilas. Después de varias jornadas dominadas por nubosidad y bajas temperaturas, el sol comenzó a ganar presencia y se espera una continuidad de este escenario durante el jueves y viernes.