El Aftermarket estuvo marcado por un tono favorable para los activos argentinos luego de la victoria electoral de Jair Bolsonaro en Brasil, que es interpretada como un giro —aunque todavía parcial— de América Latina hacia gobiernos con una orientación más promercado.

El cambio de escenario político regional aparece como una oportunidad para la Argentina, tanto por un contexto político más favorable como por una eventual mejora en los términos de intercambio.

En este marco, los activos financieros argentinos recibieron positivamente el resultado electoral, acompañando el mayor apetito por riesgo regional.

A nivel global, sin embargo, el escenario continúa siendo desafiante.

La Argentina enfrenta un contexto internacional menos favorable, aunque hasta el momento los mercados locales muestran capacidad de resistencia, con un impacto limitado de las condiciones macroeconómicas y financieras externas.

Analizamos la actualidad macro y de mercados con Gustavo Morandi, asesor de mercados y Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance