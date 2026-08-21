El viernes 21 de agosto estará marcado por fuertes ráfagas de viento durante la madrugada y la mañana en distintos sectores del noreste argentino. Misiones, Corrientes y Entre Ríos tendrán que afrontar una jornada con condiciones meteorológicas cambiantes, luego del temporal que afectará a la región durante los días previos.

Misiones: fuertes vientos durante las primeras horas del viernes

En Misiones, el tiempo comenzará a mejorar durante el viernes después de las lluvias y tormentas de los días anteriores. Sin embargo, el cambio de condiciones estará acompañado por vientos del sur y sudeste, que se harán sentir especialmente durante las primeras horas de la madrugada.

En la provincia se espera una jornada más estable, con cielo mayormente despejado y sin precipitaciones significativas. El ingreso de aire más fresco provocará además un descenso de las temperaturas respecto de los días previos. La mínima será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C.

Según los pronósticos disponibles, el viento será uno de los principales protagonistas durante la madrugada y la mañana, antes de que las condiciones comiencen a estabilizarse durante el resto de la jornada.

Misiones: fuertes vientos durante las primeras horas del viernes. ChatGPT

Corrientes: ráfagas y descenso de temperatura

La provincia de Corrientes también tendrá viento durante las primeras horas del viernes. Las ráfagas aparecerán luego de las condiciones inestables que afectarán a la región durante el jueves.

El cambio de masa de aire favorecerá un ambiente más fresco y una progresiva mejora de las condiciones meteorológicas. Si bien las precipitaciones perderán protagonismo, el viento podrá alcanzar mayor intensidad durante la madrugada y la mañana.

La jornada comenzará con temperaturas bajas para la región, con una mínima de 8°C, aunque el ambiente se volverá más templado hacia la tarde y la máxima llegará a los 23°C.

La provincia viene atravesando una semana marcada por la inestabilidad, con lluvias y tormentas que alcanzaron distintas localidades correntinas. Sin embargo, durante el viernes el escenario tenderá a estabilizarse y las condiciones mejorarán progresivamente.

Corrientes: ráfagas y descenso de temperatura. Montaje EC

Entre Ríos: viento fuerte durante la madrugada y la mañana

En Entre Ríos, las primeras horas del viernes serán las más importantes para seguir la evolución del viento. Las ráfagas podrían hacerse sentir durante la madrugada y extenderse hacia la mañana, en el marco del cambio de las condiciones meteorológicas.

La provincia llegará al viernes después de una jornada de mayor inestabilidad, con lluvias, tormentas y posibles ráfagas. Para el nuevo día se espera una progresiva disminución de las precipitaciones y el avance de condiciones más estables.

El descenso de temperatura también será notable: la jornada comenzará con una mínima de 7°C, mientras que durante la tarde la temperatura alcanzará una máxima de 17°C.

El viento será, por lo tanto, uno de los principales factores meteorológicos a tener en cuenta para quienes deban circular durante las primeras horas del día, aunque las condiciones tenderán a mejorar con el correr de las horas.

El viernes 21 cambia el tiempo en el noreste argentino

El viernes marcará un cambio importante en las condiciones meteorológicas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Después de las lluvias y tormentas de los días anteriores, el ingreso de aire más fresco favorecerá una mejora general del tiempo.

Sin embargo, el cambio no será inmediato: durante la madrugada y la mañana todavía se sentirán vientos y ráfagas, especialmente en distintos sectores del noreste.

Por eso, aunque el viernes tendrá un panorama más estable que el de las jornadas previas, será importante prestar atención a las actualizaciones del pronóstico y a las eventuales alertas meteorológicas.