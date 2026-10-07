El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a respaldar a la Argentina y dejó entrever que la administración de Donald Trump podría brindar nuevamente apoyo financiero al gobierno de Javier Milei.

“Diría que la estabilización de la Argentina ha propiciado un cambio radical en América Latina, algo generacional o quizá sin precedentes en la historia. Nunca antes habíamos tenido a tantos países latinoamericanos aliados con Estados Unidos”, señaló en una entrevista con Axios.

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