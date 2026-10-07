El dólar volvió a repuntar la mañana del 7 de octubre.

En esta noticia Peso mexicano enfrenta nuevas presiones hacia el cierre de 2026

El peso mexicano opera con volatilidad la mañana del 7 de octubre y vuelve a colocarse alrededor de los MXN $18 por dólar, en medio de un repunte de la aversión global al riesgo y mayores preocupaciones sobre la persistencia de la inflación.

El tipo de cambio cotiza en MXN $17.9861 por dólar, lo que representa una depreciación marginal de 0.03% frente a la jornada previa (Ciudad de México, 9:43 horas). Durante la sesión, el peso mexicano alcanzó un máximo de MXN $18.1233 y un mínimo de MXN $17.9603 por dólar.

La volatilidad del peso mexicano ocurre mientras el dólar registra un fortalecimiento generalizado. El índice dólar avanza 0.51% para ubicarse en 102.35 puntos, de acuerdo con datos de Bloomberg.

“El tipo de cambio USD/MXN registró mayor volatilidad y reingresó por encima de los $18.00 spot, en sintonía con una reactivación del sentimiento global de aversión al riesgo y mayores preocupaciones sobre la inflación persistente”, señalaron analistas de Monex en una nota para clientes.

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, atribuyó el repunte del dólar a una nueva escalada en el conflicto de Medio Oriente.

“Irán ha intensificado los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, registrándose nueve ataques en lo que va de octubre”, señaló Siller en un reporte.

Peso mexicano enfrenta nuevas presiones hacia el cierre de 2026

Las expectativas para el peso mexicano también se han deteriorado ante la volatilidad de los mercados y la incertidumbre sobre el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La encuesta más reciente de Citi mostró que el consenso de analistas ahora espera que el peso mexicano cierre el año cerca de MXN $18 por dólar, frente al objetivo previo de MXN $17.50.

Las estimaciones muestran un rango amplio para el tipo de cambio. Barclays proyecta el nivel más bajo, en MXN$16.80 por dólar, mientras que Masari Casa de Bolsa contempla el escenario más elevado, en MXN $18.80.

El comportamiento del peso mexicano estará ligado también a las expectativas sobre Banxico y su política monetaria. Los especialistas consultados mantienen como escenario central que el banco central preserve su tasa de referencia en 6.5% durante 2026.

De los 37 economistas encuestados por Citi, 25 no anticipan movimientos en la tasa de interés de Banxico incluso hacia finales de 2027. En contraste, seis esperan un incremento de 25 puntos base, mientras que cinco prevén un recorte durante el próximo año.

El escenario apunta a un mercado que comienza a incorporar un margen más limitado para nuevos recortes de Banxico, mientras la evolución de la inflación, las decisiones de la Reserva Federal y el desempeño del dólar mantienen al tipo de cambio bajo presión.