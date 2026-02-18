Mantener los azulejos del baño y la cocina impecables no tiene por qué ser caro ni complicado, y existe un truco casero simple y efectivo, basado en agua y alcohol, que ayuda a eliminar grasa, restos de jabón y marcas de agua, dejando las superficies brillantes. Este método se volvió popular porque desinfecta, se evapora rápido y no deja residuos, algo clave en ambientes húmedos como el baño y la cocina. Además, es una alternativa práctica y mucho más económica que permite ahorrar dinero en productos que pueden resultar caros. El alcohol tiene un alto poder desengrasante y antiséptico, y al combinarse con agua, disuelve rápidamente la suciedad adherida. Además, ayuda a remover la grasa y acelera el secado, evitando esas marcas opacas que suelen quedar tras la limpieza. Para poder hacer este truco de limpieza casero, será necesario tener los siguientes elementos: Aplicar este truco casero en los azulejos es muy sencillo y no lleva más de unos minutos. Primero, conviene retirar el polvo o la suciedad superficial con un paño seco o papel de cocina. Una vez hecho esto, se debe aplicar la mezcla directamente sobre los azulejos, prestando especial atención a las juntas y esquinas, donde suele acumularse más suciedad. Luego, es importante que se deje actuar entre uno y dos minutos para luego frotar con un paño de microfibra o una esponja suave. Para finalizar, se recomienda secar la superficie con un trapo limpio, lo que garantiza un brillo uniforme e inmediato. Además de los azulejos del baño y la cocina, la combinación de agua y alcohol es muy versátil y puede aplicarse en otras superficies del hogar donde se acumulan grasa, huellas o suciedad diaria. Gracias a su rápida acción, limpia sin dejar marcas y ayuda a desinfectar al mismo tiempo. Por ejemplo, es ideal para mesadas de cocina, especialmente de granito o mármol sellado, ya que elimina restos de comida y deja un acabado brillante. También funciona muy bien en mamparas de vidrio y las canillas del baño.