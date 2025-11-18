La práctica, aunque sencilla, ha despertado curiosidad por sus efectos en la planta y en las energías del hogar (Fuente: Wikimedia Commons).

Enterrar una moneda en la maceta de la lengua de suegra: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

La mezcla de sal gruesa con la tierra de la lengua de suegra empezó a tomar fuerza en varias ciudades colombianas luego de que expertos en jardinería explicaran que ciertos minerales presentes en este tipo de sal pueden mejorar la aireación del sustrato y reducir la presencia de hongos.

La tendencia, difundida en redes y comunidades de jardineros, generó un auge de consultas sobre sus beneficios, cuidados y usos energéticos dentro del hogar.

¿Qué le hace la sal gruesa a las plantas?

La sal gruesa, utilizada en cantidades muy pequeñas, actúa como un mineral que ayuda a desinfectar la superficie del sustrato y a mejorar el drenaje en macetas donde el suelo se compacta con facilidad.

En el caso de la lengua de suegra, que es una planta resistente pero sensible al exceso de humedad, la sal contribuye a mantener el entorno más seco, evitando la aparición de hongos y malos olores en la raíz.

Además, algunos jardineros colombianos destacan que la sal gruesa ayuda a controlar la presencia de pequeñas plagas superficiales, sin necesidad de usar productos químicos fuertes.

La lengua de suegra prefiere sustratos minerales, bien drenados y con poco aporte nutritivo.

¿Qué abono casero es bueno para la lengua de suegra?

Aunque es una planta que requiere pocos nutrientes, la lengua de suegra responde muy bien a abonos suaves y orgánicos. Entre los más recomendados en Colombia están:

Cáscara de huevo molida : aporta calcio sin alterar el pH.

Agua de arroz fermentada : favorece el fortalecimiento de las hojas.

Compost muy maduro : siempre en pequeñas cantidades, ya que el exceso de materia orgánica puede retener agua.

Café seco (no húmedo): solo una pizca, para airear la tierra.

Lo importante es evitar abonos fuertes o frescos, porque la lengua de suegra prefiere sustratos minerales, bien drenados y con poco aporte nutritivo.

¿Dónde debo colocar la lengua de suegra para atraer dinero?

En el país es común relacionar esta planta con la protección económica. Según prácticas populares de armonización del hogar, la lengua de suegra atrae prosperidad cuando se ubica en:

La entrada principal de la casa : se dice que bloquea la mala energía y deja entrar la buena fortuna.

El lado izquierdo de la sala o del escritorio: de acuerdo con el feng shui, ese sector está asociado con la abundancia.

Aunque no existen pruebas científicas de estos efectos, muchas familias colombianas mantienen esta tradición porque aseguran sentir un ambiente más equilibrado cuando ubican la planta en estos puntos.

¿Cuál es el secreto de la planta lengua de suegra?

El verdadero secreto de la lengua de suegra está en su capacidad de adaptarse a casi cualquier ambiente. Tolera poca luz, largos periodos sin riego y cambios bruscos de temperatura, lo que la convierte en una de las plantas más prácticas para hogares colombianos.

Además, varios estudios sobre purificación del aire han indicado que esta especie puede ayudar a filtrar compuestos nocivos presentes en espacios cerrados, lo que la posiciona como una opción ideal para apartamentos pequeños.

La mezcla de sal gruesa es, entonces, un complemento: no reemplaza los cuidados básicos, pero sí ayuda a que la planta se mantenga más limpia, aireada y protegida.