Mantener el baño limpio es fundamental, no solo para eliminar el sarro o los residuos de jabón, sino también para evitar la acumulación de bacterias que suelen concentrarse en zonas como el inodoro. Entre las alternativas caseras que ayudan a reforzar la higiene destaca el uso de sal, un recurso económico que algunos especialistas recomiendan como complemento en la limpieza. Aunque las autoridades sanitarias sugieren el uso de desinfectantes certificados para garantizar una limpieza completa, no siempre es necesario recurrir a productos costosos. Algunos ingredientes que se encuentran en casa también pueden contribuir a mejorar la limpieza. Usa sal es una práctica simple, rápida y accesible que puede ayudar a mantener los espacios más frescos y limpios. En cuanto a la limpieza, la sal cuenta con propiedades antibacterianas y antisépticas que ayudan a: También puede colaborar a disolver pequeñas obstrucciones o acumulaciones en las tuberías. Si se mezcla con bicarbonato de sodio y algunos aceites esenciales, puede convertirse en una solución casera que limpia y al mismo tiempo deja un aroma agradable en el baño. Sin embargo, este método debe utilizarse solo como apoyo, ya que no sustituye completamente a los limpiadores especializados. Usarlo de forma equilibrada ayuda a evitar posibles daños en el sistema de desagüe a largo plazo. Los baños suelen concentrar humedad de manera constante, lo que favorece la proliferación de bacterias potencialmente dañinas, entre ellas Escherichia coli, Norovirus, Salmonella, Shigella, Clostridioides difficile y bacterias como Staphylococcus aureus, que incluso pueden sobrevivir durante semanas en superficies como el inodoro. Estos microorganismos pueden provocar infecciones intestinales, urinarias o cutáneas. Para mantener una buena higiene y evitar problemas de salud, se recomienda: Además, la medida más simple y efectiva sigue siendo lavarse las manos antes y después de usar el baño, ya que una rutina constante de higiene es la mejor forma de prevenir la propagación de gérmenes.